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Ипотека бьет рекорды в Новосибирской области

  • 04/10/2023, 18:58
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Ипотека в Новосибирской области бьет рекорды
За год рынок жилищного кредитования в регионе вырос более чем в два раза.

2023 год бьет рекорды по выдаче ипотеки. Об этом на Сибирском форуме застройщиков и риэлторов «Строим будущее — Сибирь» заявил заместитель управляющего новосибирским отделением ПАО Сбербанк Никита Макаренко.

Рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска

Рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска

— Буквально недавно Центробанк опубликовал статистику, согласно которой рынок ипотеки только в Новосибирске составляет 28 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее он составлял лишь 12 млрд рублей, — отметил он.

Макаренко добавил, что спрос на ипотеку в регионе, по сравнению с прошлым годом вырос на 186%, а выдачи ипотечных кредитов увеличились в 2 раза.

—Причин тому несколько, — уверен эксперт. — Во-первых, развивается сам рынок. В этом году у нас в регионе строится 3,3 млн кв. метров жилья, тогда как годом ранее было 2,6 млн. кв. метров. При этом, рынок меняется в плане формирования земельного фонда. У нас с прошлого года активно развивается механизм комплексного развития территорий.

Он добавил, что   сегодня практически у каждого девелопера есть проекты по механизму КРТ, тогда как еще в прошлом году такие проекты были единичными.

— Во-вторых, конечно же, на фоне того, что растет ключевая ставка, а она в этом году растет агрессивно, люди стали активнее брать ипотеку. Мы видим кратное увеличение запросов, — констатировал заместитель управляющего.

Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова добавила, что на сегодняшний день 56% жилья в регионе приобретается за счет кредитных средств. По ее словам, за 8 месяцев 2023 года в Росреестре зарегистрировано 67,2 тысяч ипотечных сделок.

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Районы Новосибирска для проживания: как выбрать лучший для себя?

— За 8 месяцев 2023 года зарегистрировано на 12% больше ипотек, чем в 2015-2017 годах. Но рекордным по количеству ипотечных сделок является 2021 год. Тогда было зарегистрировано за год 105,9 тысяч ипотечных сделок. Хотя, думаем, что 2023 год будет очень похож на 2021 год, — констатировала Светлана Рягузова.

Эксперты отметили, что новосибирцы стали отдавать предпочтения рынку новостроек, где ипотеку можно взять по льготным программам кредитования. По данным Сбербанка, за 9 месяцев, 49% ипотечных сделок были реализованы на первичном рынке недвижимости. Ипотека на вторичном рынке немного отстает и составляет 43%.

Кроме того, жители региона при решении жилищного вопроса, стали чаще приобретать индивидуальные дома. Такое жилье зачастую не уступает по комфорту и более доступны по цене.

У новосибирцев растут требования к загородным домам

У новосибирцев растут требования к загородным домам

— Мы наблюдает кратное увеличение сделок по индивидуальному жилому строительству. Оно выросло в пять раз! На сегодняшний день 8% в обшей доле ипотеки — это ИЖС, — подчеркнул Макаренко.

Светлана Рягузова тоже отметила значительное увеличение регистрации прав на индивидуальные жилые дома. По ее данным за 8 месяцев 2023 года в регионе построено около 5 тысяч индивидуальных жилых домов. Это на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. По ее словам, жители региона отдают предпочтение деревянным строениям. Далее идут дома из кирпича и блоков.

Светлана Рягузова подчеркнула, что 79% сделок по ипотеке — электронные сделки. Однако, присутствующих в зале риелторов, застройщиков, девелоперов и собственников риелторских компаний очень волновал вопрос, регистрировались ли на территории Новосибирской области мошенничества с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

— За всю историю существования электронных сделок (первая электронная сделка на территории Новосибирской области была проведена в 2015 году) на территории региона ни одного случая не было. Но я говорю про Новосибирскую область, — уточнила Светлана Рягузова. — Как пользователь могу сказать, что количество поддельных документов (доверенностей, решения судов, всевозможных свидетельств) в те годы, когда был исключительно бумажный документооборот, был значительно выше, чем можно предположить сегодня.

Глава департамента КРТ, член экспертного Совета Домклик, бизнес- консультант по девелоперским продуктам Елена Князева подчеркнула, что зачастую участники сделок не оценивают значимость ЭЦП.

— Иногда те, кто выпускает ЭЦП не понимают на самом деле, что в их руках. Это бомба замедленного действия. Вы должны понимать, что ЭЦП — это все ваши данные. Верховный суд сегодня разъясняет что все операции недвижимости, проведенные с помощью ЭЦП — нерасторгаемые. Профессиональные участники рынка недвижимости должны понимать, что физические и юрлица должны охранять ЭЦП, как зеницу ока. И физлицам четко разъяснять, что ЭЦП, которая выпускается на сделку недвижимости, закрывается через месяц после регистрации. Я надеюсь, что примут закон, о дополнительном идентификаторе (отпечаток пальца или FaceID). Но, когда флэшки с ЭЦП передаются с курьерами — это неправильно.

Ранее редакция сообщала, что рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска.

Фото: freepik.com,  freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : форум недвижимость ипотека


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