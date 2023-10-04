Ипотека бьет рекорды в Новосибирской области

2023 год бьет рекорды по выдаче ипотеки. Об этом на Сибирском форуме застройщиков и риэлторов «Строим будущее — Сибирь» заявил заместитель управляющего новосибирским отделением ПАО Сбербанк Никита Макаренко.

Макаренко добавил, что спрос на ипотеку в регионе, по сравнению с прошлым годом вырос на 186%, а выдачи ипотечных кредитов увеличились в 2 раза.

—Причин тому несколько, — уверен эксперт. — Во-первых, развивается сам рынок. В этом году у нас в регионе строится 3,3 млн кв. метров жилья, тогда как годом ранее было 2,6 млн. кв. метров. При этом, рынок меняется в плане формирования земельного фонда. У нас с прошлого года активно развивается механизм комплексного развития территорий.

Он добавил, что сегодня практически у каждого девелопера есть проекты по механизму КРТ, тогда как еще в прошлом году такие проекты были единичными.

— Во-вторых, конечно же, на фоне того, что растет ключевая ставка, а она в этом году растет агрессивно, люди стали активнее брать ипотеку. Мы видим кратное увеличение запросов, — констатировал заместитель управляющего.

Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова добавила, что на сегодняшний день 56% жилья в регионе приобретается за счет кредитных средств. По ее словам, за 8 месяцев 2023 года в Росреестре зарегистрировано 67,2 тысяч ипотечных сделок.

Районы Новосибирска для проживания: как выбрать лучший для себя? думаем, что 2023 год будет очень похож на 2021 год, — констатировала Светлана Рягузова.

Эксперты отметили, что новосибирцы стали отдавать предпочтения рынку новостроек, где ипотеку можно взять по льготным программам кредитования. По данным Сбербанка, за 9 месяцев, 49% ипотечных сделок были реализованы на первичном рынке недвижимости. Ипотека на вторичном рынке немного отстает и составляет 43%.

Кроме того, жители региона при решении жилищного вопроса, стали чаще приобретать индивидуальные дома. Такое жилье зачастую не уступает по комфорту и более доступны по цене.

У новосибирцев растут требования к загородным домам кратное увеличение сделок по индивидуальному жилому строительству. Оно выросло в пять раз! На сегодняшний день 8% в обшей доле ипотеки — это ИЖС, — подчеркнул Макаренко.

Светлана Рягузова тоже отметила значительное увеличение регистрации прав на индивидуальные жилые дома. По ее данным за 8 месяцев 2023 года в регионе построено около 5 тысяч индивидуальных жилых домов. Это на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. По ее словам, жители региона отдают предпочтение деревянным строениям. Далее идут дома из кирпича и блоков.

Светлана Рягузова подчеркнула, что 79% сделок по ипотеке — электронные сделки. Однако, присутствующих в зале риелторов, застройщиков, девелоперов и собственников риелторских компаний очень волновал вопрос, регистрировались ли на территории Новосибирской области мошенничества с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

— За всю историю существования электронных сделок (первая электронная сделка на территории Новосибирской области была проведена в 2015 году) на территории региона ни одного случая не было. Но я говорю про Новосибирскую область, — уточнила Светлана Рягузова. — Как пользователь могу сказать, что количество поддельных документов (доверенностей, решения судов, всевозможных свидетельств) в те годы, когда был исключительно бумажный документооборот, был значительно выше, чем можно предположить сегодня.

Глава департамента КРТ, член экспертного Совета Домклик, бизнес- консультант по девелоперским продуктам Елена Князева подчеркнула, что зачастую участники сделок не оценивают значимость ЭЦП.

— Иногда те, кто выпускает ЭЦП не понимают на самом деле, что в их руках. Это бомба замедленного действия. Вы должны понимать, что ЭЦП — это все ваши данные. Верховный суд сегодня разъясняет что все операции недвижимости, проведенные с помощью ЭЦП — нерасторгаемые. Профессиональные участники рынка недвижимости должны понимать, что физические и юрлица должны охранять ЭЦП, как зеницу ока. И физлицам четко разъяснять, что ЭЦП, которая выпускается на сделку недвижимости, закрывается через месяц после регистрации. Я надеюсь, что примут закон, о дополнительном идентификаторе (отпечаток пальца или FaceID). Но, когда флэшки с ЭЦП передаются с курьерами — это неправильно.

Ранее редакция сообщала, что рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска.