С семьей школьницы, которая порезала подругу под Новосибирском, будут работать психологи

Детский омбудсмен Новосибирской области держит на контроле трагическую историю с участием двух семиклассниц. Уполномоченная направила запросы сразу в несколько ведомств для прояснения ситуации.

― Я постоянно на связи со следственным комитетом, интересуюсь, как идет расследование. Направила запрос в администрацию Новосибирского района с просьбой пояснить, как была организована работа школьных психологов до произошедшей трагедии, были ли там какие-то тревожные сигналы. Также запросила информацию в комиссии по делам несовершеннолетних о проводимой работе. Стоит учитывать также, что по факту в двух семьях произошла трагедия. Поэтому необходимо организовать дополнительную психологическую помощь всем – детям и их родителям, ―прокомментировала омбудсмен Надежда Болтенко.

Родители, помещенной в специализированное медицинское учреждение, 14-летней Вероники* до сих пор отказываются верить, что их дочь виновата в случившемся. На заседании суда отец девочки уверенно заявил журналистам, что его дочь никого не резала, а может даже спасала.

Между тем, во время обыска в квартире подозреваемой была найдена одежда со следами крови и канцелярский нож, которым предположительно было совершено покушение. Сейчас все эти вещи направлены на экспертизу.

Напомним, ЧП произошло 1 октября в пригороде Новосибирска. Две школьницы гуляли в лесу, а потом одну из них с многочисленными ранами еле удалось спасти медикам. Девочка до сих пор находится в реанимации, ее состояние остается тяжелым.