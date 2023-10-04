«Тянул из последних сил»: 8-летний мальчик спас подругу, провалившуюся в выгребную яму под Новосибирском

Восьмилетние Дима и Арина гуляли на улице около магазина «Кирпичик» в небольшом поселке Крупской под Новосибирском. И в какой-то момент девочка, наступив на траву, рухнула вниз. Спрятанной в зарослях ловушкой оказалась выгребная яма. Арина начала тонуть в вязкой, вонючей жиже. Школьница закричала, и через секунду рядом оказался ее юный спутник.

Сначала Дима стал громко звать на помощь взрослых. Но рядом не было ни души.

― Время такое было немноголюдное ― пятый час вечера. Автобус приходит в 18:20, примерно в этот же период все идут с работы, ― говорит мама девочки.

Отважный второклассник понял, что спасение подруги сейчас полностью в его руках. Он лег на опасный край ямы протянул Арине руки. Девочка, которую уже наполовину засосало в неприятную жижу, скользкими ладошками схватилась за смелого парня.

― Я тоже испугался. Тянул ее из последних сил, но понимал, что она погибнет, если я ее тут брошу и побегу за помощью. От Аришки пахло какашками, но это было совсем не важно, ― эмоционально рассказывает Дима.

Утопающая в это время нащупала на дне ямы обломок доски. Одну ногу девочки вместе с обувью уже засосало в ил, а второй она встала на деревяшку.

― Мама, я была вся грязная, у меня даже голова и волосы все намокли там. А Дима меня все тащил и тащил, а по его щекам бежали слезы, ― рассказала родителям дома после произошедшего Арина.

Спасательная операция завершилась успешно. Дима, с непонятно откуда взявшейся силой, все-таки вытащил подружку наверх. Кроссовки школьницы так и остались в выгребной яме. Арина босиком под присмотром своего героя добралась до дома и побежала в душ. А Дима, хоть и был шокирован произошедшим, но вернулся на место ЧП.

― Он нашел за магазином какой-то бесхозный паллет и накрыл им яму, чтобы больше никто в нее не упал, ― говорит Ирина, мама школьника.

Сейчас взрослые недоумевают, как ребенок мог совершить такой смелый поступок. Ведь Дима настоящий мальчик-с-пальчик: его рост всего 130 сантиметров, а вес чуть больше 25 килограммов.

Родители девочки от всей души поблагодарили одноклассника и его родителей за достойное воспитание сына.

― Я отвела его в магазин и говорю: выбирай что хочешь, я все тебе куплю. А он такой скромный, стеснительный. Выбрал одну шоколадку и сказал «спасибо», ― вспоминает события того дня Евгения, мама Арины.

Сибирячка считает, что Дима настоящий герой и надежный друг для дочери. С таким точно не пропадешь.

А между тем, по факту случившегося проверку проводит Следственный комитет.