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«Тянул из последних сил»: 8-летний мальчик спас подругу, провалившуюся в выгребную яму под Новосибирском

  • 04/10/2023, 20:29
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8-летний мальчик спас подругу, провалившуюся в выгребную яму под Новосибирском
Настоящий героический поступок совершил второклассник из Верх-Тулинской школы Дима Васильев.

Восьмилетние Дима и Арина гуляли на улице около магазина «Кирпичик» в небольшом поселке Крупской под Новосибирском. И в какой-то момент девочка, наступив на траву, рухнула вниз. Спрятанной в зарослях ловушкой оказалась выгребная яма. Арина начала тонуть в вязкой, вонючей жиже. Школьница закричала, и через секунду рядом оказался ее юный спутник.

Сначала Дима стал громко звать на помощь взрослых. Но рядом не было ни души.

― Время такое было немноголюдное ― пятый час вечера. Автобус приходит в 18:20, примерно в этот же период все идут с работы, ― говорит мама девочки.

Отважный второклассник понял, что спасение подруги сейчас полностью в его руках. Он лег на опасный край ямы протянул Арине руки. Девочка, которую уже наполовину засосало в неприятную жижу, скользкими ладошками схватилась за смелого парня.

― Я тоже испугался. Тянул ее из последних сил, но понимал, что она погибнет, если я ее тут брошу и побегу за помощью. От Аришки пахло какашками, но это было совсем не важно, ― эмоционально рассказывает Дима.

Утопающая в это время нащупала на дне ямы обломок доски. Одну ногу девочки вместе с обувью уже засосало в ил, а второй она встала на деревяшку.

― Мама, я была вся грязная, у меня даже голова и волосы все намокли там. А Дима меня все тащил и тащил, а по его щекам бежали слезы, ― рассказала родителям дома после произошедшего Арина.

Спасательная операция завершилась успешно. Дима, с непонятно откуда взявшейся силой, все-таки вытащил подружку наверх. Кроссовки школьницы так и остались в выгребной яме. Арина босиком под присмотром своего героя добралась до дома и побежала в душ. А Дима, хоть и был шокирован произошедшим, но вернулся на место ЧП.

― Он нашел за магазином какой-то бесхозный паллет и накрыл им яму, чтобы больше никто в нее не упал, ― говорит Ирина, мама школьника.

Сейчас взрослые недоумевают, как ребенок мог совершить такой смелый поступок. Ведь Дима настоящий мальчик-с-пальчик: его рост всего 130 сантиметров, а вес чуть больше 25 килограммов.

Родители девочки от всей души поблагодарили одноклассника и его родителей за достойное воспитание сына.

― Я отвела его в магазин и говорю: выбирай что хочешь, я все тебе куплю. А он такой скромный, стеснительный. Выбрал одну шоколадку и сказал «спасибо», ― вспоминает события того дня Евгения, мама Арины.

Сибирячка считает, что Дима настоящий герой и надежный друг для дочери. С таким точно не пропадешь.

А между тем, по факту случившегося проверку проводит Следственный комитет.

― Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В настоящее время яма закрыта бетонной плитой и не представляет опасности для сельчан. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Фото предоставлено героями публикации.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : яма школьник ЧП СК герой


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