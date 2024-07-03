Девочке с ДЦП нужна помощь в реабилитации после операции

Девочки-тройняшки появились в семье Русаковых раньше срока. Почти три месяца их выхаживали врачи. Потом семья искала специалистов, лекарства, возможности реабилитации. Но все же в год Варе, как и ее сестре Рите, поставили диагноз «детский церебральный паралич», рассказывает мама Наталья Русакова.

— С тех пор мы практически без перерывов занимались лечением Вари, в результате она стала держать голову, сидеть, стоять и шагать с поддержкой. До шести лет у нее были только отдельные слова, а в девять — уже целые предложения, и теперь она очень любит разговаривать. Дочка на домашнем обучении, окончила второй класс. Ей нравится учиться, она стремится к общению, — говорит мама.

К сожалению, двигательные возможности у Вари еще очень ограниченны, остается сильная мышечная спастика в руках и ногах. Чтобы ее убрать, в июле девочке проведут операцию, после которой она сможет передвигаться в ходунках. Для освоения новых умений после операции ребенку необходима интенсивная реабилитация. Ее готовы провести в томском реабилитационном центре.

— Год назад Русфонд уже помогал нам оплатить курс лечения там, мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу помочь. Очень надеемся на вас и в этот раз. Я ухаживаю за дочерьми, работает только муж, средств хватает лишь на самое необходимое. Пожалуйста, поддержите нас! — пишет Наталья Русакова.

Травматолог-ортопед, детский реабилитационный центр «Шаг вперед» (Томск) Захар Дмитриев подтвердил, что Варя нуждается в реабилитационном лечении:

— Мы займемся формированием навыков самостоятельного передвижения, улучшением координации, равновесия и мелкой моторики, будем развивать речь Вари.

По данным Русфонда, стоимость реабилитации составляет 280316 рублей. Помочь Варе можно по ссылке.