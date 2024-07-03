Почти 8 тонн монет обменяли или зачислили на счета в Новосибирской области

В Новосибирской области в акции «Монетная неделя» приняли участие почти 90 банковских офисов. Новосибирцы обменяли или перечислили на свой счет почти 2 миллиона монет на сумму более 7 миллионов рублей.

Общий весь монет составил почти 8 тонн.

— Самыми популярными оказались монеты номиналом в 10 рублей — таких на обмен в банки принесли более 420 тысяч штук, — говорится в сообщении Сибирского ГУ Банка России.

По словам Светланы Орловой, замначальника Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году новосибирцы вернули в оборот более четырех тонн монет на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Следующая «Монетная неделя» состоится уже этой осенью.

Ранее редакция сообщала о том, что тысячи жителей Новосибирской области приняли участие в акции «Ночь музеев».