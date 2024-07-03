«Мы задыхаемся от зловония»: на свалку с останками животных пожаловались жители высоток в Новосибирске

Жители нескольких домов в Калининском районе Новосибирска пожаловались на жуткую вонь и рой зеленых мух, распространившихся по улице Новая Заря. Причиной «смрадного аромата» стали останки животных, которые уже несколько недель кто-то подбрасывает на площадку для сбора мусора. Коробки с костями и обрезками животных и птиц обнаружили жильцы домов №47, №49 и №51.

— Мы задыхаемся от зловония, невозможно открыть окна, рой зелёных мух, — рассказала «Царьград Новосибирск» местная жительница Ирина.

По словам собеседницы, жители этих трех домов неоднократно жаловались в районную администрацию и в управляющую компанию, но никаких мер принято не было.

Местные жители предполагают, что поблизости находится подпольный цех по переработке мяса и приготовлению еды.

— Об этом говорят многочисленные контейнеры с испорченной кашей с котлетами, которые здесь кто-то разбрасывает. Ситуация становится невыносимой, когда на улице стоит жаркая погода, — пояснила женщина.

Жильцы многоэтажек обратились в полицию с просьбой найти тех, кто организовал «свинарник» среди жилых домов.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявления в райотдел поступали, но нарушителей найти не удалось.

— На место выезжал участковый уполномоченный полиции. Останков обнаружено на тот момент не было. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в областном Главке.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска «застукала» мигранта за выбросом отходов среди жилых домов в Хилокском микрорайоне Новосибирска. Мужчина выгрузил из своего минивэна горы разного мусора: пластиковые бутылки, ящики, коробки, протухшие овощи и прочий хлам.