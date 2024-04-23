Одна камера «выписывает» в год около 16 тысяч штрафов автовладельцам в Новосибирске

Депутат регионального парламента Новосибирской области Николай Мочалин поднял вопрос о ситуации с установкой камер фотовидеофиксации на дорогах Новосибирска и региона.
В среднем, по имеющейся у Мочалина информации, в год камеры на дорогах области обеспечивают поступление в бюджет более 700 млн рублей. Один комплекс выписывает около 16 тысяч штрафов, дает бюджету 8 млн рублей, плюс на нем еще зарабатывают частники.
— Есть мнение, что в большей мере камеры сегодня исполняют функцию сбора денег, то есть фискальную, а не профилактическую, нацеленную на сокращение количества нарушений ПДД. На лицо коммерциализация законодательства в области дорожного движения, — подчеркивает Николай Мочалин. — Сегодня на дорогах области и города создано огромное количество ловушек, из-за которых даже самые законопослушные водители получают штрафы. При этом установленные камеры и штрафы не уменьшают количество нарушений ПДД и аварий. Новосибирской область входит в число лидеров по ежегодному приросту аварий. По данным прокуратуры области, по итогам 2023 года количество погибших в ДТП на дорогах региона выросло на 9,5%.
Николай Мочалин напомнил, что за последнее время арестованы руководители областного и городского центров организации дорожного движения, а также экс-директор компании, которая работала с камерами фотовидеофиксации.
— На мой взгляд, эти уголовные дела показывают, что в данной сфере и структурах не все нормально, и в этом нужно разбираться. Вместо создания интеллектуальной транспортной системы мы получаем закупку железа в виде камер, которые не влияют на безопасность движения, так как их устанавливают не в местах концентрации ДТП, а там, где можно заработать, — подчеркнул депутат.
Он предложил коллегам провести публичные слушания и детально разобраться в ситуации.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 57 мест концентрации ДТП.
Фото: freepik, автор: onlyyouqj
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