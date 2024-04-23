Одна камера «выписывает» в год около 16 тысяч штрафов автовладельцам в Новосибирске

Депутат регионального парламента Новосибирской области Николай Мочалин поднял вопрос о ситуации с установкой камер фотовидеофиксации на дорогах Новосибирска и региона.

В среднем, по имеющейся у Мочалина информации, в год камеры на дорогах области обеспечивают поступление в бюджет более 700 млн рублей. Один комплекс выписывает около 16 тысяч штрафов, дает бюджету 8 млн рублей, плюс на нем еще зарабатывают частники.

— Есть мнение, что в большей мере камеры сегодня исполняют функцию сбора денег, то есть фискальную, а не профилактическую, нацеленную на сокращение количества нарушений ПДД. На лицо коммерциализация законодательства в области дорожного движения, — подчеркивает Николай Мочалин. — Сегодня на дорогах области и города создано огромное количество ловушек, из-за которых даже самые законопослушные водители получают штрафы. При этом установленные камеры и штрафы не уменьшают количество нарушений ПДД и аварий. Новосибирской область входит в число лидеров по ежегодному приросту аварий. По данным прокуратуры области, по итогам 2023 года количество погибших в ДТП на дорогах региона выросло на 9,5%.

Николай Мочалин напомнил, что за последнее время арестованы руководители областного и городского центров организации дорожного движения, а также экс-директор компании, которая работала с камерами фотовидеофиксации.

— На мой взгляд, эти уголовные дела показывают, что в данной сфере и структурах не все нормально, и в этом нужно разбираться. Вместо создания интеллектуальной транспортной системы мы получаем закупку железа в виде камер, которые не влияют на безопасность движения, так как их устанавливают не в местах концентрации ДТП, а там, где можно заработать, — подчеркнул депутат.

Он предложил коллегам провести публичные слушания и детально разобраться в ситуации.

Напомним, в декабре 2023 года, на внеочередном заседании комиссии при правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор полиции Николай Шеюхин отмечал, что вызывает вопросы работа комплексов фотовидеофиксации ДТП, установленных в Новосибирской области. В регионе 63 таких комплекса расположены в местах, где ДТП нет уже два года, а 47 — там, где ДТП нет уже три года, говорил Шеюхин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 57 мест концентрации ДТП.