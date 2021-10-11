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Девочке с врожденной миопатией требуется специальное кресло-коляска

  • 11/10/2021, 14:28
Русфонд
Не хватает - 465 283 рубля.

— С самого рождения моя девочка отличалась от других детей – она была очень слабой, даже грудь сосала с трудом. Мы пытались понять, что происходит, обследовались в больницах Новосибирска, Санкт-Петербурга, но только в медицинском центре в Москве Рите провели генетический анализ и диагностировали врожденную миопатию – ослабленные мышцы. Нам сказали, что болезнь будет прогрессировать. Так и случилось: Рита слабеет, начала падать, пошли переломы – сломала ногу, ключицу, позвоночник. А год назад вообще перестала ходить. Летом дочку обследовали в московском Институте педиатрии и сказали, что ее состояние ухудшается, необходима специальная коляска, в которой Рита бы могла сидеть с поддержкой в правильном положении, ведь ее мышцы не справляются. Кроме того, коляска должна быть легкой и маневренной, чтобы дочка могла передвигаться сама, — рассказывает мама Риты Ольга Сухова.

В связи с патологической слабостью мышц Рита нуждается в инвалидном кресле-коляске активного типа, сконструированном специально для детей с двигательными нарушениями.

— Такая коляска снабжена индивидуальными системами поддержки правильного положения тела, в ней девочка сможет сидеть с комфортом и самостоятельно передвигаться, качество ее жизни значительно улучшится, — говорит Дмитрий Феклистов, травматолог-ортопед научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева (Москва).

По данным Русфонда, на покупку специального кресла не хватает 465 283 рубля. Семья Риты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Эту модель за госсчет не получить, а мы сами ее купить не можем. Я инвалид, в семье двое детей, мы живем на небольшую зарплату мужа и пенсии по инвалидности. Рита занимается в подготовительном классе, очень хочет учиться с другими ребятами, вырасти и стать защитницей природы. Помогите ей «пойти» в школу в удобной коляске! — просит Ольга.

Помочь Рите можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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