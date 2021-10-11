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ВТБ подвел итоги 600 дней цифровизации

  • 11/10/2021, 14:32
ВТБ завершил реализацию программы «600 дней» – стратегического бизнес-проекта, направленного на ускоренное развитие и цифровизацию клиентского опыта.

Новости компанийВ рамках программы банк в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новые интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов.

«Благодаря глобальной трансформации мы создали продукты и услуги нового поколения, которыми пользуются миллионы людей в нашей стране. Такое решение оказалось особенно своевременным в связи пандемией и резким ростом интереса к «цифре» во всем мире. К нашей команде в рамках «600 дней» присоединились сотни профессионалов, мы провели значимые изменения в организационной структуре банка, синхронизировали все процессы для быстрого вывода новых услуг на рынок. Технологический рывок позволил ВТБ кратно увеличить эффективность бизнес-процессов и вплотную подойти к реализации финансовых целей, утвержденных в стратегии. Желания и потребности клиентов — наш основной ориентир, поэтому мы ставим перед собой амбициозные задачи для запуска новых безопасных и доступных сервисов», — заявил президент-председатель правления ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

В ходе «600 дней» ВТБ создал уникальную микросервисную омниканальную платформу, которая позволила построить  новые кредитные конвейеры и полностью изменить процессы выдачи розничных и корпоративных кредитов. Выведена на новый уровень работа с искусственным интеллектом, в том числе внедрены в промышленное использование система управления моделями машинного обучения, платформа для разработки NLP-моделей и графовая платформа. Кроме того, ВТБ внедрил и активно развивает платформу API, которая наряду с платформой автоматизированной разработки и облачной платформой позволила создать технологические возможности для развития партнерств и построения открытой экосистемы.

За время действия программы ВТБ внедрил более 1000 новых продуктов и услуг для своих розничных клиентов. Трансформация обеспечила значительное усиление кредитного и депозитного бизнеса. Банк первым на рынке обеспечил для своих клиентов оформление ипотеки и автокредитов в режиме онлайн, почти две трети депозитов уже открываются дистанционно. Общая доля цифровых продаж выросла на треть – почти до 40%. ВТБ вышел в лидеры рынка в части удобства, функциональности и скорости интернет- и мобильного банка и вывел на новый уровень обслуживание клиентов. С 2021 года все новые офисы открываются в новом технологичном формате, к услугам клиентов – видеообслуживание на сайте и курьерская доставка.

В результате проектов, запущенных в рамках программы 600 дней, число активных клиентов ВТБ растет и по прогнозам к концу 2021 года достигнет 16 млн человек. К концу 2022 года банк намерен перевести в онлайн 100% продуктов и сервисов для физлиц, почти половину продаж проводить в цифровых каналах, открыть первые офисы без сотрудников и совершать до 90% операций без бумаги. По итогам 2025 года число активных розничных клиентов составит более 30 млн человек.

Количество активных клиентов СМБ с момента запуска программы выросло более чем на 60%, до 800 тысяч, а к концу 2022 года составит 1 миллион. Трансформация повлияла на транзакционный бизнес: портфель привлеченных средств превысил 2 трлн рублей (рост с 2020 г.  составил 31%), ВТБ занимает первое место на рынке по размещению депозитов для ИП. Кредитный портфель увеличился более чем на 20%, до 1,59 трлн рублей. Этому способствовали вывод на рынок новых онлайн-продуктов, в т.ч. кредитных и гарантийных, запуск нового мобильного и интернет-банка с передовыми сервисными функциями. Среди них: демоверсия, чаты и чат-боты с использованием искусственного интеллекта, предиктивные продуктовые предложения.

ВТБ запустил первую статусную программу лояльности для бизнеса, в которой на текущий момент уже зарегистрированы более 300 тысяч участников. Кроме того, новинками для бизнеса в линейке продуктов и сервисов ВТБ в рамках «600 дней» стали экосистема ВЭД, виртуальные бизнес-карты, кастомизированные предложения для торгово-сервисных предприятий, такие как ВТБ-касса и оплата по QR-коду.

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Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса ВТБ банки


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