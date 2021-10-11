Преимущества светодиодной подсветки

Светодиодная подсветка применяется в помещениях различного назначения. Такое освещение обладает многочисленными преимуществами, сделавшими его востребованным. При необходимости создания комфортного светового сценария рекомендуется воспользоваться светодиодами.

Приобрести современные световые приборы предлагает интернет-магазин Сибвест. В продаже представлен большой ассортимент товаров для освещения:

светодиодные ленты;

карнизы;

профиля.

Светодиодная подсветка для декоративного и локального освещения

Светодиоды применяют для создания декоративного и локального освещения. Большой популярностью пользуются карнизы для светодиодной подсветки. Они позволяют монтировать скрытое освещение.

Светодиоды доступны по стоимости, они расходуют намного меньше электричества по сравнению с галогенными лампочками и лампами накаливания. Качество свечения у них превосходное. Они активно вытесняют классические световые источники.

Светодиодами оснащают светильники различной конфигурации и назначения. В жилых и рабочих интерьерах чаще всего используют светодиодные ленты с линейными светильниками. Неотъемлемой составляющей декоративного и локального освещения выступают плоские световые приборы, оснащенные светодиодами.

Основные достоинства светодиодных систем

В интернет-магазине также можно заказать профиль для светодиодной ленты. Все представленные в продаже товары отличаются высоким качеством и рассчитаны на продолжительную эксплуатацию.

Современные светодиодные устройства обеспечивают однородное освещение, обладают они и другими достоинствами. При необходимости можно создавать направленные источники света, и тем самым делать интерьеры более комфортабельными. Ключевые достоинства светодиодов заключаются в:

энергоэффективности;

продолжительном сроке службы;

отсутствии ИК-излучения;

функционировании при низких температурах и вибрациях.

Энергоэффективность у таких источников света в 5 раз выше по сравнению с галогенными лампочками и лампами накаливания. Превосходят они традиционные световые приборы и в долговечности. Их можно монтировать в помещениях, где ИК-нагревание нежелательно.

От люминисцентных лампочек светодиоды выигрышно отличаются тем, что не синтезируют токсичного ультрафиолетового излучения, разрушающего материалы и приводящего к выгоранию красок. Они способны работать в условиях отрицательных температур, им не нужно время, чтобы прогреться.

Срок службы светодиодных ламп составляет 50 тыс. часов. Среди аргументов в пользу их покупки можно выделить экономное энергопотребление и высокую световую отдачу, возможность выбирать цветовую температуру в соответствии с целями освещения. Это может быть классический белый свет, холодный белый или дневной.

На основе светодиодов часто создают цветную декоративную подсветку с возможностью смены освещения за счет специального контроллера. При помощи таких светильников притворяются в жизнь разнообразные дизайнерские светотехнические решения в различных интерьерах. Это становится возможным за счет компактности и гибкости Лед-модулей.

Светодиоды не греются, поскольку функционируют на низковольтном напряжении – это делает их пожаробезопасными. Такие светильники устойчивы к механическим воздействиям, поскольку лишены хрупких деталей.

Заказывайте карнизы и профиля под светодиодное освещение, создавайте комфортные световые сценарии в помещениях разного назначения.