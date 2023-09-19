Девочку с диагнозом острый лейкоз спасет трансплантация костного мозга

В марте этого года Вика Кусенко пожаловалась на боль в плече. Мама заметила у нее выпуклое образование под мышкой и обратилась к врачу. Девочку госпитализировали в городскую больницу, выявили гематому, а когда хирурги вскрыли ее, сказали, что есть подозрение на лейкоз – рак крови.

— Дочку перевели на обследование в областную больницу, там гематологи подтвердили диагноз и направили нас в Центр онкологии имени Блохина в Москве. Вике провели дополнительные анализы, диагноз уточнили и назначили химиотерапию. Лечение проходит с осложнениями: дочка перенесла сепсис, пневмонию, стоматит, сильно похудела, у нее постоянно повышенная температура, слабость, — рассказывает мама Вики Юлия Кусенко.

Врачи говорят, что справиться с болезнью ей поможет только пересадка костного мозга от полностью совместимого неродственного донора.

— У Вики диагностирован острый миелобластный лейкоз. Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, девочке по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию неродственного донора, доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, — говорит Нара Степанян, трансфузиолог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва).

По данным Русфонда, трансплантация костного мозга, подбор и активация неродственного донора, а также доставка трансплантата будут стоить 758 545 рублей. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У меня таких денег нет. Пожалуйста, помогите спасти дочку! — просит Юлия.

Помочь Вике можно по ссылке.