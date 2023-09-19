Новосибирцы крайне недовольны качеством обрезки деревьев в центре города

Жалобы от сибиряков поступают в общественную организацию «Тихий центр», по сведениям которой недовольство выразили жители улиц Революции, Урицкого и Чаплыгина в Железнодорожном районе. Они прилагают фотографии, где хорошо видно, что после обрезки деревья скорее напоминают пеньки, при этом срезанные части стволов и ветки остаются там же, куда упали, и никто их не убирает.

— Все стволы и крупные ветки складируются на газонах, а мелкие – валяются на тротуарах и проезжей части. Дворники их не убирают. Такое ощущение, что это не санитарная рубка, а варварство какое-то, — поделилась в беседе с изданием «Царьград Новосибирск» жительница улицы Чаплыгина Татьяна Губина.

Общественники «Тихого центра» обратились в профильный департамент мэрии Новосибирска с просьбой провести проверку на соответствие «Правилам благоустройства территории города Новосибирска» и оценить качество выполненных работ.

Кроме того, письмо направлено в адрес вице-мэра Анны Терешковой, которую общественники также попросили направить обращение в администрацию Центрального округа.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы жалуются, что троллейбус №29 не справляется с пассажирским потоком.