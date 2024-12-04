Девушка из Новосибирска погибла в океане накануне свадьбы

В Таиланде погибла 24-летняя туристка из России. Девушка была уроженкой Новосибирска. Первые сообщения о гибели сибирячки появились 29 ноября.

Трагедия произошла на острове Самуи. Влюблённая пара из Сибири прилетела в Таиланд, чтобы в этой стране провести свадьбу, а затем медовый месяц.

В тот день, как сообщает телеграм-канал Mash, девушка завершила все важные дела, связанные с подготовкой к бракосочетанию, и отправилась на смотровую площадку, чтобы помедитировать.

— Через несколько минут девушку сбило со скалы волной, она утонула. Спасатели помочь не смогли: вся их техника была спрятана от шторма в ангаре, — сказано в сообщении.

По имеющимся данным, тело девушки из воды выловили сотрудники расположенного рядом отеля.

Ранее редакция сообщала о том, что троллейбус насмерть задавил девушку на «зебре» в Новосибирске. Молодая мама вела своего 4-летнего ребёнка в детский сад.