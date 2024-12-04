В аэропорту Новосибирска задерживается прилет восьми самолетов

Сегодня утром из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Толмачево задержаны прилеты рейсов из Якутска, Ханты-Мансийска, Благовещенска, Талакана, Нерюнгри, Норильска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. Все восемь рейсов выполняет авиакомпания S7. Время задержки составляет от десяти минут до одного часа.
— Восемь рейсов прилетят позже назначенного времени в аэропорт Новосибирска, где отмечается снегопад, – сообщает ТАСС.
Сейчас в Новосибирске пасмурно, идет снег, температура воздуха составляет плюс 6 градусов. Хотя днем синоптики осадков не обещают и ожидают, что в городе установится ясная погода.
Ранее вылет самолёта авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай (ОАЭ) был задержан более чем на шесть часов. Тогда график авиарейсов был нарушен из-за указания Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством некоторых государств Ближнего Востока.
Напомним, новосибирская авиакомпания S7 приостановила полеты на 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет.
Фото freepik, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru