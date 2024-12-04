В аэропорту Новосибирска задерживается прилет восьми самолетов

Сегодня утром из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Толмачево задержаны прилеты рейсов из Якутска, Ханты-Мансийска, Благовещенска, Талакана, Нерюнгри, Норильска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. Все восемь рейсов выполняет авиакомпания S7. Время задержки составляет от десяти минут до одного часа.

— Восемь рейсов прилетят позже назначенного времени в аэропорт Новосибирска, где отмечается снегопад, – сообщает ТАСС.

Сейчас в Новосибирске пасмурно, идет снег, температура воздуха составляет плюс 6 градусов. Хотя днем синоптики осадков не обещают и ожидают, что в городе установится ясная погода.

Ранее вылет самолёта авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай (ОАЭ) был задержан более чем на шесть часов. Тогда график авиарейсов был нарушен из-за указания Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством некоторых государств Ближнего Востока.

Напомним, новосибирская авиакомпания S7 приостановила полеты на 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет.