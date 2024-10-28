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Троллейбус насмерть задавил девушку на «зебре» в Новосибирске

  • 28/10/2024, 10:58
Автор: Ольга Кирсанова
Троллейбус насмерть задавил девушку на «зебре» в Новосибирске
Молодая мама вела своего 4-летнего ребёнка в детский сад

В Новосибирске под колесами общественного транспорта погибла 25-летняя девушка-пешеход. Троллейбус переехал маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре». Трагедия произошла в Кировском районе ранним утром 28 октября.

По данным Госавтоинспекции, около восьми утра 66-летняя женщина-водитель за рулём троллейбуса №4 ехала по улице Зорге со стороны Громова и наехала на пешеходов,  переходивших проезжую в зоне пешеходного перехода.

— В результате произошедшего девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Характер травм Ребёнка уточняется, — пояснили в региональном ведомстве.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщил  Infopro54 очевидица трагедии Татьяна, погибшая вела малыша в детский сад.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пострадали пассажиры троллейбуса №24 после того, как тот врезался в столб. Под контролем главы СКР Бастрыкина региональное СК проводит проверку.

Источник фото: пресс-служба ГАИ НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : троллейбус Кировский район ДТП с погибшим


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