Троллейбус насмерть задавил девушку на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске под колесами общественного транспорта погибла 25-летняя девушка-пешеход. Троллейбус переехал маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре». Трагедия произошла в Кировском районе ранним утром 28 октября.

По данным Госавтоинспекции, около восьми утра 66-летняя женщина-водитель за рулём троллейбуса №4 ехала по улице Зорге со стороны Громова и наехала на пешеходов, переходивших проезжую в зоне пешеходного перехода.

— В результате произошедшего девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Характер травм Ребёнка уточняется, — пояснили в региональном ведомстве.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщил Infopro54 очевидица трагедии Татьяна, погибшая вела малыша в детский сад.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пострадали пассажиры троллейбуса №24 после того, как тот врезался в столб. Под контролем главы СКР Бастрыкина региональное СК проводит проверку.