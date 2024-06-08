Пассажирский автобус из Новосибирска попал в смертельное ДТП в Алтайском крае

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новосибирск-Усть-Каменогорск, попал в страшную аварию на Змеиногорском тракте.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом KING LONG под управлением 54-летнего водителя.

— В результате ДТП водитель Mazda и его 54-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте. Еще одна женщина из легкового авто была госпитализирована в медицинское учреждение, — рассказали в Госавтоинспекции города Барнаула.

О пострадавших пассажирах рейсового автобуса информация не поступала.

Ранее редакция сообщала, что на трассе в Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.