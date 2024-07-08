Девушка разбила автомобиль в закрытом дворе Новосибирска

Девушка разбила чужой автомобиль в Новосибирске. Инцидент произошел в закрытом дворе по адресу: Кировский район, улица Гэсстроевская, 2.

Причина поступка неизвестна.

— Когда выбежал хозяин машины, она убежала, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».

По словам автора, не похоже, что это ревность или что-то в этом духе.

— Просто девушка не в себе или была под чем-то. Хотя и во двор не так просто зайти посторонним, — рассказал автор поста.

На кадрах можно увидеть, как девушка сначала разбивает одно из передних окон автомобиля зонтиком, а затем принимается за лобовое стекло.

Наблюдавшие за этим действием люди грозятся вызвать правоохранителей.

— Вызови. Что дальше? — говорит девушка в ответ.

Чем все закончилось, неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что треть автовладельцев Новосибирска сталкивались с вандализмом.