Девушка разбила автомобиль в закрытом дворе Новосибирска

Девушка разбила чужой автомобиль в Новосибирске. Инцидент произошел в закрытом дворе по адресу: Кировский район, улица Гэсстроевская, 2.
Причина поступка неизвестна.
— Когда выбежал хозяин машины, она убежала, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».
По словам автора, не похоже, что это ревность или что-то в этом духе.
— Просто девушка не в себе или была под чем-то. Хотя и во двор не так просто зайти посторонним, — рассказал автор поста.
На кадрах можно увидеть, как девушка сначала разбивает одно из передних окон автомобиля зонтиком, а затем принимается за лобовое стекло.
Наблюдавшие за этим действием люди грозятся вызвать правоохранителей.
— Вызови. Что дальше? — говорит девушка в ответ.
Чем все закончилось, неизвестно.
Ранее редакция сообщала о том, что треть автовладельцев Новосибирска сталкивались с вандализмом.
Источник фото: Инцидент Новосибирск.
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