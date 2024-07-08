Новосибирские аграрии получили почти 400 единиц новой сельхозтехники

Как прокомментировал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, в 2024 году на компенсацию части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, направлено порядка 800 млн рублей, аграриям региона удалось приобрести с использованием средств господдержки 398 единиц техники. Данная мера направлена на импортозамещение современного оборудования для предприятий агропромышленного комплекса.

В рамках пресс-тура и.о. министра посетил научно-производственное предприятие «Агро-инжиниринг», которое занимается производством сельхозтехники и с текущего года работает по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», на предприятии трудится более 180 человек.

«На многих наших предприятиях сферы АПК уже трудятся конструкторы, которые на основе научно-исследовательских работ внедряют инновационные технологии в сельскохозяйственное производство региона. Сейчас устойчиво работают предприятия, которые изготавливают сельхозтехнику различного уровня, класса и различной направленности для наших аграриев. Это посевные комплексы, почвообрабатывающая техника, техника для внесения средств защиты растений. Научно-производственное предприятие «Агро-инжиниринг» занимается производством современного оборудования для предприятий агропромышленного комплекса – комбикормовых заводов для птицеводства, свиноводства, молочного и мясного скотоводства, кролиководства, линии экструдирования, линии гранулирования, линии переработки боенских отходов, линии переработки масличных культур», – рассказал Андрей Шинделов. «Безусловно, совместная работа министерства сельского хозяйства региона и производителей российской сельхозтехники заключается в том, чтобы наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой. Это позволит нашим аграриям подобрать то оборудование, которое будет полноценно выполнять весь комплекс агротехнологических работ», – подчеркнул и.о министра сельского хозяйства Новосибирской области.

С подробной информацией о мерах господдержки в сфере АПК можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

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