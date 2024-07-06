Треть автовладельцев Новосибирска сталкивались с вандализмом

Более трети (37%) автовладельцев в Новосибирске становились жертвами краж имущества из машины или сталкивались с повреждениями припаркованного авто, об этом сообщила пресс-служба СК «Росгосстрах». По данным страховщиков, чаще всего (16%) преступления происходят с автомобилями, оставленными на улице вне зоны парковки.

Воровству или вандализму подвергаются не только машины, оставленные вне зоны парковки (16%), но и те, что находятся на уличной стоянке (12%), на парковке около дома или офиса (6%), и даже в гараже (3%).

Начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова отметила, что в отличии от угонов, количество которых в РФ сокращается, статистика случаев вандализма растет.

— За прошлый год у нас было почти 2400 обращений от страхователей после подобных происшествий, в этом — уже более 1000, — пояснила Юсова.

Ранее редакция рассказывала о том, что неизвестный разбил топором окно машины участника СВО под Новосибирском.