Девушку поймали на подмене старых вещей на новые в пункте «Wildberries» в Новосибирске

В пункте «Wildberries» сотрудница задержала девушку, которую заподозрили в подмене новых веще на старые в Новосибирске. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54».

Инцидент произошел 15 ноября в Первомайском районе города.

Сибирячка использовала незамысловатую схему с помощью рюкзака и «уличной магии». Старые вещи девушка ловко обменивала на новые в примерочной. Однако такую схему раскусила сотрудница маркетплейса и заставила покупательницу открыть рюкзак на камеру. Та попыталась убежать, но была поймана. На место происшествия пришлось вызывать полицию.

В публикации сотрудница призывает своих коллег быть более внимательными с посетителями.

В региональном ГУ МВД прокомментировали ситуацию.

— Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Личность девушки установлена. Будет проведена проверка и дана оценка ее действиям. Проведем опрос всех причастных, — сообщили в МВД региона.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска стал миллионером, воруя интернет-кабель.