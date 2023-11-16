Вахтер из Новосибирска чудом выбрался из утопленного вездехода в Иркутской области

Трагедия с работниками компании, которая проводит сейсморазведку, произошла на реке Ичёра Иркутской области. Вездеход, где находилось 6 мужчин провалился под лед. Четверо работников геологической компании утонули, а двоим удалось спастись. Среди выживших 28-летний житель Новосибирской области Андрей Смородин. Он является руководителем по лесотопографическим работам.

― Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Установлены личности всех погибших — это жители г. Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, которые работали вальщиками леса, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи смогли добраться до места происшествия в труднодоступный район только с помощью авиатранспорта. Специалисты осмотрели место утопления, извлекли тела и с помощью тяжелой техники достали на поверхность вездеход.