Безработных стало меньше в Новосибирской области

Безработица в Новосибирской области снизилась по сравнению с началом года. В области порядка 9 тысяч безработных граждан (0,6% от числа рабочей силы). Об этом говорит статистика Минтруда Новосибирской области.

Отметим, что в январе было 12,6 тысяч безработных.

Искать работу начали 41,8 тысяч человек, а 1,6 тысяч попали под сокращение. С января 2023 года через центры занятости устроились 32,7 тысяч человек.

Однако потребность предприятий в работниках на данный момент составляет 39,9 тысяч человек. Это на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что тренды ресторанного бизнеса и ритейла назвали эксперты в Новосибирске.