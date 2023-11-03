Девять кандидатов на довыборы в горсовет зарегистрированы в Новосибирске

В Новосибирске идет регистрация кандидатов в депутаты на довыборы в горсовет по одномандатным округам № 40 и № 49. На данный момент зарегистрированы девять человек. Информация об этом размещена в государственной автоматизированной системе «Выборы».

На одномандатном округе №40 (ранее на этом округе работала Хельга Пирогова) зарегистрированы три кандидата из десяти претендентов: Елена Браун (партия «Новые люди»), Дмитрий Гриценко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Евгений Кобзев (ЛДПР).

На 49-м округе зарегистрированы 6 кандидатов из 12 претендентов — Александр Баев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Быковский («Единая партия»), Руслан Дудин («Новые люди»), Александр Липаткин (партия «Коммунисты России»), Владислав Рыжов (ЛДПР) и Александр Толкачев (самовыдвижение).

Трем претендентам на округе №49 избирательная комиссия отказала в регистрации. Это Максим Новиков (Партия «Яблоко»), Андрей Везнер (самовыдвижение) и Евгений Шамро (самовыдвижение).

Напомним, на участие в довыборах также выдвинуты: Анастасия Андронова (партия «Единая Россия»), Дмитрий Дамаев (самовыдвижение), Максим Егоров (КПРФ), Александр Емельянов (самовыдвижение), Петр Копылов (Партия «Яблоко»), Екатерина Терещенко (самовыдвижение) и Андрей Щукин (партия Коммунисты России»), а также Павел Подкользин (Партия «Справедливая Россия —За правду»), Михаил Рязанцев (самовыдвижение) и Сергей Сухоруков (КПРФ).

Голосование на довыборах в двух одномандатных округах состоится 15-17 декабря 2023 года. На округе №40 (29195 избирателей) кандидатам необходимо собрать от 146 до 160 подписей, на округе №49 (22404 избирателя) от 113 до 124.

Ранее редакция сообщала, что на довыборы в горсовет Новосибирска выдвинулись 22 кандидата.