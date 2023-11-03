Ботлихский радиозавод будет финансировать научные разработки новосибирского университета

НГУ и ООО «Ботлихский радиозавод» подписали соглашение о создание лаборатории молекулярного наслаивания на кафедре общей физики Физического факультета НГУ. Директор Новосибирского филиала ООО «Ботлихский радиозавод» Игорь Раскинд пояснил, что метод молекулярного наслаивания является одним из наиболее перспективных в современной нанотехнологии.

— Пленки различных химических соединений, синтезируемые на кремниевых и других поверхностях данным методом, используются в микро- и оптоэлектронике, микросистемной технике, солнечной энергетике, литий-ионных аккумуляторах и других сферах, — отметил Раскинд.

Кроме того, компания планирует софинансировать исследования ученых вуза. В частности, радиозаводу интересны такие тематики, как генетика, в частности, работа с РНК-мишенями, математика и программирование, обработка данных для больших информационных систем, моделирование электродинамических процессов.

ООО «Ботлихский радиозавод» создано в 2016 году для развития радиоэлектронной промышленности на территории Северо-Кавказского федерального округа. Основной вид деятельности направлен на разработку и изготовление электронных приборов и аппаратуры различного назначения: СВЧ антенн и приемо-передающих модулей оптоэлектронных устройств для ВОЛС, а также различных систем связи на их основе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создается консорциум по микроэлектронике.