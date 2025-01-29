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Девять кандидатов претендуют на должность главы города Бердска

  • 29/01/2025, 10:00
Автор: Оксана Мочалова
Девять кандидатов претендуют на должность главы города Бердска
Победитель определится 13 февраля

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Бердска завершила прием документов от желающих. Всего на пост градоначальника сейчас претендует 9 человек.

В последний день, 28 января, подали документы 5 кандидатов: пенсионеры Сергей Берсенёв и Сергей Овчинников, коммерческий директор ООО Специализированный застройщик «СтройРегионСервис» Семен Лапицкий (является депутатом горсовета Бердска и заместителем председателя горсовета депутатов), временно безработный, актер любительского театра «Лестница» Александр Гадалкин, а также директор МБОУ «Мочищенская школа № 45» Ирина Фролова.

В списке кандидатов также замглавы администрации города Искитима Вячеслав Бесхлебный, учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк, безработный Александр Берус и пенсионер Александр Трушакин.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации города Бердска был объявлен 15 января. Вместе с заявкой, претенденты должны были предоставить на конкурс программу развития города Бердска. Отбор кандидатов состоится 13 февраля.

Бывший глава Бердска Роман Бурдин в декабре 2024 года назначен министром региональной политики Новосибирской области. Обязанности главы администрации в настоящее время исполняет Сергей Лавров.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Панферов досрочно сложит полномочия депутата новосибирского парламента. Вопрос о прекращении его депутатских полномочий внесен на рассмотрение сессии 30 января. 

Источник фото: freepik.com, автор- pressfoto

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Глава города Бердска выборы


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