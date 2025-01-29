Девять кандидатов претендуют на должность главы города Бердска

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Бердска завершила прием документов от желающих. Всего на пост градоначальника сейчас претендует 9 человек.

В последний день, 28 января, подали документы 5 кандидатов: пенсионеры Сергей Берсенёв и Сергей Овчинников, коммерческий директор ООО Специализированный застройщик «СтройРегионСервис» Семен Лапицкий (является депутатом горсовета Бердска и заместителем председателя горсовета депутатов), временно безработный, актер любительского театра «Лестница» Александр Гадалкин, а также директор МБОУ «Мочищенская школа № 45» Ирина Фролова.

В списке кандидатов также замглавы администрации города Искитима Вячеслав Бесхлебный, учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк, безработный Александр Берус и пенсионер Александр Трушакин.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации города Бердска был объявлен 15 января. Вместе с заявкой, претенденты должны были предоставить на конкурс программу развития города Бердска. Отбор кандидатов состоится 13 февраля.

Бывший глава Бердска Роман Бурдин в декабре 2024 года назначен министром региональной политики Новосибирской области. Обязанности главы администрации в настоящее время исполняет Сергей Лавров.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Панферов досрочно сложит полномочия депутата новосибирского парламента. Вопрос о прекращении его депутатских полномочий внесен на рассмотрение сессии 30 января.