Хирурги Новосибирска спасли мальчика с травмой позвоночника из-за «ватрушки»

В Новосибирске хирурги провели операцию девятилетнему мальчику, который получил серьёзную травму позвоночника во время катания на надувной «ватрушке».

Ребёнок не смог вовремя затормозить на горке, и его тюбинг столкнулся с деревом. В результате мальчик получил серьёзные травмы — повреждение грудного позвонка и разрыв межпозвоночного диска.

Об этой истории рассказали в группе Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна в социальной сети «ВКонтакте». Сначала семья обратилась в травмпункт, где мальчику оказали первую помощь. После госпитализации его перевели в Новосибирский НИИТО, где после обследования провели операцию. Хирурги выполнили транспедикулярную фиксацию, используя металлическую конструкцию, чтобы устранить смещение позвонков и стабилизировать повреждённый участок позвоночника.

Врачи отмечают, что подобные травмы, требующие хирургического вмешательства, встречаются нечасто. Обычно дети получают менее серьёзные повреждения, которые лечатся консервативно.

— В данном случае травма высокоэнергетическая — по силе удара это сравнимо с падением с высоты или автодорожной травмой. Ребёнок уже может ходить, так как установлена надёжная металлоконструкция, но ещё три месяца после травмы ему нельзя сидеть. Обязательно ношение корсета и медикаментозная терапия, — рассказывает Александр Васюра, лечащий врач, хирург-вертебролог.

На данный момент мальчик чувствует себя лучше. После выписки он будет учиться дома и продолжит восстанавливать здоровье. Сам он сообщил, что больше не будет кататься на «ватрушках».

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