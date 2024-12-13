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Мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил полномочия

  • 13/12/2024, 19:08
Автор: Юлия Данилова
Мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил полномочия
Ранее источники редакции прогнозировали, что он будет назначен на должность министра региональной политики региона

13 декабря Мэр Бердска Роман Бурдин издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщило портал Бердск. Онлайн, который опубликовал фото распоряжения. Мэр уходит с поста по собственному желанию.

По данным издания, Бурдин уже назначен на должность министра регионального развития Новосибирской области и будет представлен в новой должности 16 декабря.

Руководить Бердском, после ухода Романа Бурдина, скорее всего, будет первый вице-мэр Сергей Лавров. Сейчас он в отпуске, поэтому обязанности первого зама исполняет вице-мэр по строительству Юрий Чудновец, уточняет издание.

Информацию о назначении Бурдина Infopro54 подтвердил источник в правительстве Новосибирской области.

Напомним, в октябре стало известно, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области и переходит на должность в аппарате президента Российской Федерации. Одним из наиболее вероятных преемников Клюзова назывался Роман Бурдин. Ранее он был заместителем министра региональной политики.

Роман Бурдин возглавил Бердск в марте 2023 года. Он был избран на заседании городского совета депутатов.

Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии Новосибирска также стремительно ушел Олег Клемешов, который был назначен заместителем губернатора Новосибирской области. 

Фото пресс-службы мэрии Бердска из телеграм-канала Романа Бурдина.

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Бурдин Мэр Бердска


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