Мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил полномочия

13 декабря Мэр Бердска Роман Бурдин издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщило портал Бердск. Онлайн, который опубликовал фото распоряжения. Мэр уходит с поста по собственному желанию.
По данным издания, Бурдин уже назначен на должность министра регионального развития Новосибирской области и будет представлен в новой должности 16 декабря.
Руководить Бердском, после ухода Романа Бурдина, скорее всего, будет первый вице-мэр Сергей Лавров. Сейчас он в отпуске, поэтому обязанности первого зама исполняет вице-мэр по строительству Юрий Чудновец, уточняет издание.
Информацию о назначении Бурдина Infopro54 подтвердил источник в правительстве Новосибирской области.
Напомним, в октябре стало известно, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области и переходит на должность в аппарате президента Российской Федерации. Одним из наиболее вероятных преемников Клюзова назывался Роман Бурдин. Ранее он был заместителем министра региональной политики.
Роман Бурдин возглавил Бердск в марте 2023 года. Он был избран на заседании городского совета депутатов.
Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии Новосибирска также стремительно ушел Олег Клемешов, который был назначен заместителем губернатора Новосибирской области.
Фото пресс-службы мэрии Бердска из телеграм-канала Романа Бурдина.
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