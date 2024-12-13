Мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил полномочия

13 декабря Мэр Бердска Роман Бурдин издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщило портал Бердск. Онлайн, который опубликовал фото распоряжения. Мэр уходит с поста по собственному желанию.

По данным издания, Бурдин уже назначен на должность министра регионального развития Новосибирской области и будет представлен в новой должности 16 декабря.

Руководить Бердском, после ухода Романа Бурдина, скорее всего, будет первый вице-мэр Сергей Лавров. Сейчас он в отпуске, поэтому обязанности первого зама исполняет вице-мэр по строительству Юрий Чудновец, уточняет издание.

Информацию о назначении Бурдина Infopro54 подтвердил источник в правительстве Новосибирской области.

Напомним, в октябре стало известно, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области и переходит на должность в аппарате президента Российской Федерации. Одним из наиболее вероятных преемников Клюзова назывался Роман Бурдин. Ранее он был заместителем министра региональной политики.

Роман Бурдин возглавил Бердск в марте 2023 года. Он был избран на заседании городского совета депутатов.

Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии Новосибирска также стремительно ушел Олег Клемешов, который был назначен заместителем губернатора Новосибирской области.