Андрей Панферов досрочно сложит полномочия депутата новосибирского парламента

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сложит депутатские полномочия на ближайшей сессии, которая состоится 30 января. Также он будет освобожден от государственной должности первого заместителя председателя Заксобрания. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области предстоят очередные выборы заксобрания Новосибирской области. Поэтому довыборы в округе №1 (Кыштовский, Венгеровский и Чановский районы полностью и шесть сельсоветов Купинского района) проводиться не будут (до очередных выборов остается меньше года).

Андрей Панферов был депутатом 4, 5, 6, 7 созывов Законодательного собрания и проработал депутатом 20 лет. Был первым заместителем председателя регионального парламента. Входил во фракцию «Единая Россия», которую ранее возглавлял. В декабре 2024 года депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за назначение Андрея Панферова на должность уполномоченного по правам предпринимателей.

Андрей Панферов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого октября по специальности «военно-политическая» квалификация-офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения. Создавал добровольческий отряд «Вега» и принимал участие в СВО. Сейчас занимается формированием добровольческого отряда БАРС «Орион» с которым также намерен выехать в зону спецоперации.

Ранее редакция сообщала, что досрочно сдал мандат депутата председатель комитета по бюджетной, налоговой политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев. После его ухода, председателем комитета на профессиональной основе избрана вице-спикер по экономике Ирина Диденко.