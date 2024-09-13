Девять лет колонии за убийство матери получил новосибирский «Раскольников»

В Новосибирской области суд вынес приговор жителю Чановского района, обвиняемого в убийстве собственной матери. Жуткое преступление произошло в апреле этого года.

По версии следствия, 46-летний мужчина, перебрав с алкоголем затеял скандал со своей старушкой-мамой. В процессе конфликта мужчина задумал расправиться с 77-летней женщиной и отвел ее на окраину поселка. Там он пустил в дело топор.

Позже судмедэксперты насчитали на голове и теле погибшей 17 ранений. Как и герой русского классика, сибиряк признал свою вину в убийстве.

Чановский районный суд признал местного «Раскольникова» виновным в убийстве женщины.

— За совершенное преступление мужчине назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее редакция рассказывала о похожем преступлении, произошедшем в Тогучинском районе Новосибирской области. Неоднократно судимый 61-летний мужчина после освобождения из мест лишения свободы вернулся в родное село и уютно устроился на шее своей 88-летней матери, живя на ее пенсию. Женщина просила сына устроиться на работу и прекратить злоупотреблять алкоголем, из-за чего между ними периодически возникали конфликты. В один из таких скандалов мужчина схватился за нож.