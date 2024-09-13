Суд отставил под домашним арестом главу Краснозерского района Оксану Семенову

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста для главы Краснозерского района Оксаны Семеновой.
Она обвиняется в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой тяжкие последствия.
Адвокаты в жалобах просили отменить решение суда и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.
– Новосибирский областной суд, заслушав выступления сторон, изучив материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении Новосибирского областного суда.
Семенова пробудет под домашним арестом до 29 октября 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что задержана глава Краснозерского района Оксана Семенова.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского областного суда.
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