Суд отставил под домашним арестом главу Краснозерского района Оксану Семенову

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста для главы Краснозерского района Оксаны Семеновой.

Она обвиняется в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Адвокаты в жалобах просили отменить решение суда и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

– Новосибирский областной суд, заслушав выступления сторон, изучив материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении Новосибирского областного суда.

Семенова пробудет под домашним арестом до 29 октября 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что задержана глава Краснозерского района Оксана Семенова.