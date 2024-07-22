Вернувшийся из колонии рецидивист убил свою мать под Новосибирском

В Новосибирской области суд вынес приговор жителю Тогучинского района за убийство матери. Трагедия произошла в феврале прошлого года.
Неоднократно судимый 61-летний мужчина после освобождения из мест лишения свободы вернулся в родное село и уютно устроился на шее своей 88-летней матери, живя на ее пенсию.
Пенсионерка просила сына устроиться на работу и прекратить дружбу с «зеленым змием», из-за чего между ними периодически возникали конфликты.
В очередной раз приняв на грудь, мужчина затеял скандал с матерью. В ходе ссоры он схватил нож и нанес женщине многочисленные удары в жизненно важные органы. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. После жестокой расправы с матерью душегуб украл ее банковскую карту, с которой потратил все ее накопления.
— Приняв во внимание собранные следствием доказательства, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области суд арестовал 23-летнего жителя Коченевского района за попытку убийства своих бабушки и дедушки. Причиной стало то, что пенсионеры постоянно наставляли внука на путь истинный, просили устроиться на работу и перестать употреблять алкоголь.
Источник фото: pixabay — Activedia
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru