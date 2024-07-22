Вернувшийся из колонии рецидивист убил свою мать под Новосибирском

В Новосибирской области суд вынес приговор жителю Тогучинского района за убийство матери. Трагедия произошла в феврале прошлого года.

Неоднократно судимый 61-летний мужчина после освобождения из мест лишения свободы вернулся в родное село и уютно устроился на шее своей 88-летней матери, живя на ее пенсию.

Пенсионерка просила сына устроиться на работу и прекратить дружбу с «зеленым змием», из-за чего между ними периодически возникали конфликты.

В очередной раз приняв на грудь, мужчина затеял скандал с матерью. В ходе ссоры он схватил нож и нанес женщине многочисленные удары в жизненно важные органы. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. После жестокой расправы с матерью душегуб украл ее банковскую карту, с которой потратил все ее накопления.

— Приняв во внимание собранные следствием доказательства, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области суд арестовал 23-летнего жителя Коченевского района за попытку убийства своих бабушки и дедушки. Причиной стало то, что пенсионеры постоянно наставляли внука на путь истинный, просили устроиться на работу и перестать употреблять алкоголь.