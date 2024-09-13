Новосибирские работодатели стали реже искать программистов

Новосибирск по-прежнему входит в топ регионов с самым высоким спросом на программистов, но с четвертой позиции он опустился на пятую. Сейчас на наш город приходится 2,9% от всех подобных вакансий в стране. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе hh.ru.

— Падение произошло из-за общего снижения количества предложений от работодателей на 4%, по отношению к прошлому году, — уточнили редакции в компании.

При этом зарплатные предложения для разработчиков в среднем по России выросли до 147 тысяч рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Теперь новосибирским ИТ специалистам предлагают средний оклад в 144 тысячи. По этому показателю регион находится на третьем месте после Москвы (198 900 рублей) и Санкт-Петербурга (153 400 рублей). Таким образом, разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России.

— Программисты уже не входят в число дефицитных специалистов. Утолить кадровый голод удалось за счет активного выхода на рынок труда программистов уровня джуниор (прим. ред. начинающий специалист), — отметили в hh.ru.

По данным компании, в Новосибирской области на одну вакансию в среднем приходится 6 резюме потенциальных кандидатов, что говорит о нормальном соотношении спроса и предложения.

Напомним, по данным Минцифры Новосибирской области, в регионе наоборот растет дефицит IT-специалистов. Потребность компаний в таких кадрах составляет около 3000 человек. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь также отметил, что для покрытия этого дефицита IT-компании обязали принимать участие в подготовке специалистов.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на новых сотрудников в Новосибирской области за год упал на 7%.