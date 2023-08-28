Рекламодателям

Светлана Галкина получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

  • 28/08/2023, 16:20

Светлана Галкина получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации»
Достижения Светланы Владимировны отмечены Благодарностями губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска.

Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2023 № 643 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Светлане Владимировне Вишняковой (Галкиной) присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Светлана Галкина в 1991 году окончила Новосибирское театральное училище, в 2007 году – Российскую академию театрального искусства – ГИТИС по специальности «актерское искусство». После окончания училища несколько лет служила в Новосибирском молодежном театре «Глобус», затем продолжила творческий путь в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева и Новосибирском академическом драматическом театре «Красный факел». В 2012 году вновь приглашена в труппу театра «Глобус», где по сей день является ведущей актрисой, исполняющей главные роли. Наделена широким диапазоном возможностей (от острохарактерных персонажей до лирических героинь), что дает ей право браться за самый разноплановый репертуар. Является доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института.

Достижения Светланы Владимировны отмечены Благодарностями губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска. Среди профессиональных наград: диплом лауреата XXV Фестиваля-премии «Парадиз» СТД РФ в номинации «Лучшая женская роль в драме»; дипломы за первое место конкурса Новосибирского отделения СТД РФ «Поют артисты драматических театров»; диплом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Один, два, три»; диплом лауреата премии «Короли изящных искусств»; приз российского кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль.

Фото предоставлено театром «Глобус»

449

Рубрики : Культура

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Театр Глобус Светлана Галкина звание «Заслуженный артист Российской Федерации» артисты


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22

Разработка «Ростелекома» позволит выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии

Кроме того, компания предлагает внедрить технологии ИИ в работу скорой помощи Новосибирска и МЧС.
Читать далее >>

В вузы Новосибирска поступило в почти в два раза меньше иностранцев, чем в 2022 году

Также сократилось количество поступивших из других регионов России.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска резервирует участки для строительства дорог

Речь идет о 7 участках в разных районах города.
Читать далее >>

В июле в Новосибирской области на конкурс вышло три концессии

В том числе по строительству мусорного полигона и модернизации системы теплоснабжения города Обь.
Читать далее >>

Новосибирскому зоопарку исполнилось 76 лет

В честь дня рождения зоопарк ждет много гостей и обещает посетителям, что они смогут сделать много потрясающих фото.
Читать далее >>

Суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста

Компания должна выполнить гарантийный ремонт моста в течение 30 дней.
Читать далее >>

В Бердске построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» за 5 млрд рублей

Он будет включать 270 номеров.
Читать далее >>

Благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс

Компания предложила выполнить работы за 50,1 млн рублей.
Читать далее >>

В Новосибирской области в очередной раз ищут подрядчика для строительства школы в Татарске

На предыдущие три конкурса не заявилась ни одна компания.
Читать далее >>

Светлая жизнь — это просто

13 лет назад в Мошковском районе был заложен жилой район «Светлый». Сегодня здесь проживают 10 тысяч человек, а это более 3,5 тысячи семей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»

Камила Зарубина: Рынку инноваций не хватает кадров с новыми компетенциями

Для внедрения новых технологий нужны не просто медики, айтишники, инженеры, физики — необходимы люди, имеющие образование на стыке разных дисциплин.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ты не одинок: цветочный салон Новосибирска раздаривает кабачки
28/08/23 18:08
1 сентября запустят новую подсветку на телебашне в Новосибирске
28/08/23 17:44
Город
Рост продаж «молодой просрочки» по кредитам эксперты пока не считают тенденцией
28/08/23 17:21
Бизнес Финансы
В Новосибирской области простились с 20-летним бойцом с СВО
28/08/23 17:20
Происшествия
В Новосибирском районе дачник незаконно построил гостиницу
28/08/23 17:16
Право&Порядок
Девять разведчиков из Новосибирской области получили награды в зоне СВО
28/08/23 17:07
Общество
Светлана Галкина получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации»
28/08/23 16:20
Культура
Новосибирцев просят оценить проект по благоустройству Северо-Чемского микрорайона
28/08/23 15:44
Общество
Полицейских, подозреваемых в убийстве школьницы, оставили в СИЗО Новосибирска
28/08/23 15:41
Право&Порядок
Новосибирские спасатели отправили в Приморье 97 тепловых пушек
28/08/23 15:31
Общество
Стали известны причины падения крана на стройке в Новосибирске
28/08/23 15:06
Право&Порядок
«Не было шансов»: озвучены результаты экспертизы собаки-поводыря в Новосибирске
28/08/23 14:08
Общество
Полиция поймала голого мужчину на улице в Новосибирске
28/08/23 14:07
Происшествия
Разработка «Ростелекома» позволит выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии
28/08/23 13:44
Технологии
В вузы Новосибирска поступило в почти в два раза меньше иностранцев, чем в 2022 году
28/08/23 13:41
Власть Образование
29 августа в новосибирских школах пройдут учения по антитеррору
28/08/23 13:35
Образование Общество Право&Порядок
Более 6000 дополнительных школьных мест созданы в регионе к новому учебному году
28/08/23 13:06
Власть Общество
Грибники Новосибирска открыли сезон опят
28/08/23 12:56
Общество
Из бревна и палок: новосибирские блогеры собрали необычный автомобиль
28/08/23 12:51
Общество
Экс-руководителя Росздравнадзора и двух сообщников будут судить в Новосибирске
28/08/23 12:25
Право&Порядок
Популярное
Интересные салаты на зиму: 10 проверенных рецептов
28/08/23 15:48
Увеличить маткапитал до одного миллиона рублей предложили в Госдуме
28/08/23 14:35
Из бревна и палок: новосибирские блогеры собрали необычный автомобиль
28/08/23 12:51
Общество
Производитель напитков из Рязани планирует выпускать продукцию под маркой «Вагнер»
25/08/23 16:54
Стало известно, что чаще всего туристы воруют из российских отелей
25/08/23 9:41
Популярные рецепты заготовки баклажанов на зиму
24/08/23 14:48
Новости компаний
Предприятия-лидеры и наставничество: рост производительности труда обсудили на Технопроме
28/08/23 16:12
Спрос на вклады увеличился в 2,6 раза
28/08/23 14:43
ВТБ получил 7 наград премии FINAWARD’23
28/08/23 11:13
Сбер рассказал о зеленом кредитовании на ESG-конференции X Международного форума «Технопром–2023»
28/08/23 11:04
У сибирского банка самые высокие ставки по вкладам в России
28/08/23 9:00
Мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России
25/08/23 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска