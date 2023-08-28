Светлана Галкина получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2023 № 643 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Светлане Владимировне Вишняковой (Галкиной) присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Светлана Галкина в 1991 году окончила Новосибирское театральное училище, в 2007 году – Российскую академию театрального искусства – ГИТИС по специальности «актерское искусство». После окончания училища несколько лет служила в Новосибирском молодежном театре «Глобус», затем продолжила творческий путь в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева и Новосибирском академическом драматическом театре «Красный факел». В 2012 году вновь приглашена в труппу театра «Глобус», где по сей день является ведущей актрисой, исполняющей главные роли. Наделена широким диапазоном возможностей (от острохарактерных персонажей до лирических героинь), что дает ей право браться за самый разноплановый репертуар. Является доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института.

Достижения Светланы Владимировны отмечены Благодарностями губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска. Среди профессиональных наград: диплом лауреата XXV Фестиваля-премии «Парадиз» СТД РФ в номинации «Лучшая женская роль в драме»; дипломы за первое место конкурса Новосибирского отделения СТД РФ «Поют артисты драматических театров»; диплом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Один, два, три»; диплом лауреата премии «Короли изящных искусств»; приз российского кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль.