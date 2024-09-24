Девятилетний мальчик из Усть-Тарки пожертвовал деньги на СВО

Девятилетний Михаил* из Усть-Тарки отдал деньги солдатам.
На стол мальчик поставил увесистую фигурку фарфорового бычка — свою копилку. Пока неизвестно, сколько там денег, но Михаил сказал, что их много и разных, но больше всего «десяточков». Мальчик копил на игровую приставку.
Идея о пожертвовании на нужды фронта возникла в семье, когда мама заговорила с сыном о специальной военной операции. Она предложила сыну внести свою лепту в приближение Победы, и парень идею поддержал. Уже на следующий день после разговора мальчик сам принёс свои драгоценные накопления.
— А на приставку я ещё успею накопить, — рассказал школьник изданию «Знамя труда | Усть-Таркский район».
Ранее редакция сообщала о том, что бойцы из Новосибирска рассказали о своем верном четвероногом друге.
* Имя изменено
Источник фото: Знамя труда | Усть-Таркский район
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