Бойцы из Новосибирска рассказали о своем верном четвероногом друге

Новосибирские зенитчики с восхищением говорят о своём верном боевом друге Малыше.
– Самая лучшая собака в мире. Самый преданный пёс в мире, – передает слова бойцов Народный фронт Новосибирской области.
Овчарка с позывным Малыш служит в подразделении зенитчиков с 2022 года.
Бойцы ласково называют его «долгожителем», и, к сожалению, это правда. За это время у славного пса накопилось немало боевых ранений.
– Была перебита лапа в двух местах. Грудь пробита и до этого было два ранения, – отметили бойцы.
Бойцы ценят в четвероногом друге преданность и доброту, считая эти качества более важными, чем охранные навыки. Однако и с охранными задачами у пса всё в порядке.
– Повезло не только нашим сибирякам, но и Малышу, ведь эта дружба, безусловно, взаимна, – говорится в сообщении сообщества.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская школьница с позывным «Ребенок» спасает раненных бойцов в зоне СВО.
Источник фото: Народный фронт Новосибирской области
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