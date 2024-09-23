Бойцы из Новосибирска рассказали о своем верном четвероногом друге

Новосибирские зенитчики с восхищением говорят о своём верном боевом друге Малыше.

– Самая лучшая собака в мире. Самый преданный пёс в мире, – передает слова бойцов Народный фронт Новосибирской области.

Овчарка с позывным Малыш служит в подразделении зенитчиков с 2022 года.

Бойцы ласково называют его «долгожителем», и, к сожалению, это правда. За это время у славного пса накопилось немало боевых ранений.

– Была перебита лапа в двух местах. Грудь пробита и до этого было два ранения, – отметили бойцы.

Бойцы ценят в четвероногом друге преданность и доброту, считая эти качества более важными, чем охранные навыки. Однако и с охранными задачами у пса всё в порядке.

– Повезло не только нашим сибирякам, но и Малышу, ведь эта дружба, безусловно, взаимна, – говорится в сообщении сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская школьница с позывным «Ребенок» спасает раненных бойцов в зоне СВО.