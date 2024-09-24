Евгений Улитко назначен начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Как и сообщала накануне редакция Infopro54, Евгений Улитко назначен заместителем мэра – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Он приступил к работе в новой должности сегодня, 24 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.

Напомним, предыдущий начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев покинул пост по собственному желанию 16 сентября. Информация о его возможном уходе обсуждалась в кулуарах несколько месяцев.

Евгений Улитко родился в Бердске, в 2004 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. В мэрии Новосибирска работает с 2007 года. С 2019 года занимал должность начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии.

Ранее редакция сообщала, что Ольга Потапова возглавила департамент по соцполитике мэрии Новосибирска.