Евгений Улитко назначен начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Как и сообщала накануне редакция Infopro54, Евгений Улитко назначен заместителем мэра – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Он приступил к работе в новой должности сегодня, 24 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.
Напомним, предыдущий начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев покинул пост по собственному желанию 16 сентября. Информация о его возможном уходе обсуждалась в кулуарах несколько месяцев.
Евгений Улитко родился в Бердске, в 2004 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. В мэрии Новосибирска работает с 2007 года. С 2019 года занимал должность начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии.
Ранее редакция сообщала, что Ольга Потапова возглавила департамент по соцполитике мэрии Новосибирска.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска, автор- пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru