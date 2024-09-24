В «кишлак» на Хилокском в Новосибирске фурам запретили въезд

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска бьют в колокола из-за новых соседей, заселивших территорию заброшенного дисциплинарного батальона на улице Малыгина. Гости из Средней Азии облюбовали заброшенные казармы военной части и построили здесь склады с овощами и фруктами. Тут же мигранты организовали хостелы, бани, кафе, установили собственную бензоколонку и стали выращивать баранов на убой. Малыгина буквально заштриховали фурами. Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» иностранные специалисты настойчиво игнорировали.

Но у каждой сказки есть свой конец — для кого-то он печальный, а для кого-то настоящий хэппи-энд.

Как сообщают новосибирцы в в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО», 23 сентября здесь установили ограничитель для фур.

Теперь большегрузы не могут проникнуть к своим складам, чему несказанно радо местное население.

— Наконец-то! Поставили ограничитель для фур. Конечно, для баранов же знак висит, что въезд фурам запрещен! Какая красота! Вот стой теперь, — ликует автор видео, на котором перед ограничителем встали два встречных грузовика, а обескураженные водители ломают голову, как пробраться на заветную территорию.

Местные жители не исключают того, что настырные водители прорвутся к своим складам.

— Сегодня будем ждать «демонтацию» ограничителя — на территории бывшего дисбата тьма этих фур, будут рогами ломать наверняка, — заявила одна из подписчиц паблика.

Ранее жители многострадального Хилка пожаловались главе СКР Бастрыкину на пьяных иностранцев, гуляющих баранов и скопление фур рядом с их домами. По словам сибиряков, закрытые в микрорайоне силовиками и Роспотребнадзором кафе вновь функционируют, нелегальные «вокзалы» продолжают свою деятельность, а торговля среди жилых домов продолжается.

— В обход всему, строят новые жральни на Хилокской 15а. Вдоль дорог пасутся бараны и овцы. По периметру улицы кругом фуры. Пьяных «специалистов» все больше и больше. В наших контейнерах останков продуктивных животных не убавляется, как и мух от них в наших квартирах, — заявили местные жители.

Выяснилось, что по данному факту следователями регионального СК дважды возбуждалось уголовное дело по статье «Халатность». Однако данные решения были отменены надзирающими прокурорами, из-за чего сотрудники СК были лишены процессуальных полномочий для защиты прав граждан. В ответ на обращение сибиряков главный следователь России поручил руководителю регионального ведомства доложить о результатах расследования уголовных дел, а также о рассмотрении ходатайства следователя органами прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокского жилмассива в социальных сетях пожаловались на незаконный автовокзал, который стихийно появился около жилых домов в микрорайоне левобережья. Иностранцы на огромных автобусах круглосуточно прибывают и выезжают из города. Сибиряки выразили обеспокоенность таким активным трафиком. Проблемой с организацией пассажирских перевозок с массовым участием мигрантов заинтересовался глава СК рФ Бастрыкин.