Девятиметровую стелу воздвигнут в благоустроенном экопарке г. Обь по нацпроекту

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» провел заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

«Всего в Новосибирской области в этом году будет благоустроено 185 объектов: 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Работы ведутся на 113 объектах, а на 28 уже завершены. Важно, чтобы все предусмотренные средства были вовремя доведены до муниципалитетов и на каждом объекте были завершены в срок», – отметил замгубернатора.

Один из проектов, который активно реализуется в Новосибирской области в этом году по национальному проекту – «Благоустройство общественной территории Экопарк «Обской» в г. Оби. О ходе его реализации доложили представители администрации города. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. В рамках проекта будут созданы многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, велодорожки, места для отдыха с выходом на воду. Украшением парка станет 9-метровая стела с мультимедийными панелями, где будет транслироваться различный контент: от выставок детских рисунок до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям. Планируется, что Экопарк «Обской» будет сдан уже в 2023 году.

Как было отмечено на заседании комиссии, на объектах, благоустраиваемых по национальном проекту, будут проведены выездные проверки качества и сроков. График проверок уже сформирован министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области.