Митинг против убийства бездомных собак пройдет 8 июля по всей стране

С сегодняшнего дня в Новосибирске начался сбор подписей против возможного изменения 498-ФЗ. Подписанты опасаются, что будут приняты поправки, разрешающие эвтаназию бездомных кошек и собак. Сейчас федеральный закон запрещает службам отлова убивать животных. Вместо этого действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в привычные места обитания. Это расчет на то, что метод естественного старения стай будет регулировать численность бездомных животных. Однако некоторые воспринимают ОСВВ как неуместный гуманизм, и все чаще звучат призывы вернутся к отстрелу собак.

– На 18 июля намечено очередное обсуждение скандального законопроекта, который предполагает отмену отдельный статей 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Регионы смогут самостоятельно решать судьбу животных и бесконтрольно их умерщвлять, как и было до принятия закона, – сообщает фонд помощи животным «Варежка».

Подпись можно оставить в любом филиале котокафе «Murchim» и в магазине «Мир бумаги» на Зыряновской.

8 июля с 11 до 12 часов дня на площадке около театра «Глобус» пройдет митинг против изменения закона. Организаторы сообщают, что акция протеста согласована с властями. Аналогичные митинги пройдут по всей стране.

Ранее редакция рассказывала, что за 2022 год центр по проблемам домашних животных отловил 665 беспризорных собак в Новосибирске. Рекордное количество отловленных животных зафиксировано в Ленинском районе города. Там отловили 146 бездомных животных. За ним следуют Кировский и Октябрьский районы, где поймали 116 и 103 собаки соответственно.