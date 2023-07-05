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Новосибирский девелопер построит деревню на Алтае

  • 05/07/2023, 16:50
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Новосибирский девелопер построит деревню на Алтае
А также ищет инвесторов для создания в деревне реабилитационного центра.

— Мы случайно купили участок у компании ООО «Вистерра», которая занимается выращиванием алтайских трав и производством БАДов. Компания разбила шикарный дендропарк, два искусственных озера. Участок расположен рядом с селом Алтайское — это Алтайское холмогорье, — сообщил редакции основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков. — Меня соблазнили этим проектом друзья, которые болеют Алтаем, — для меня это будет первый опыт малоэтажного строительства.

Новосибирский девелопер построит деревню на Алтае

По его словам, площадь земли составляет 30 га. Территория уходит по склону южной стороны холма от села Алтайское. На 20 га компания планирует построить дома и разместить необходимую инфраструктуру. Часть участков уже выкуплены инвесторами. По словам Владимира Мартыненкова, за счет их продажи девелопер уже окупил вложения в покупку площадки.

— Нам повезло с первыми инвесторами-покупателями земли, география обалденная: Хабаровск — 2, Новосибирск — 3, Ханты-Мансийск — 1, Рыбинск — 3, Москва — 2, Красноярск — 2, — и всем нужен дом на Алтае! — говорит Мартыненков. — Сейчас мы заключили договор с московскими архитекторами, которые работают с деревянным домостроением, они готовят проекты. Некоторые инвесторы намерены начать строительство уже осенью. Кроме того, на въезде на площадку мы планируем разместить гостиницу галерейного типа на 10-15 номеров.

Новосибирский девелопер построит деревню на Алтае

Еще 10 га на вершине холма Мартыненков намерен отдать под строительство реабилитационного центра с ориентацией на органы движения, позвоночник.

— Ранее мы семьей часто ездили на новый год в Германию, где останавливались в районе Шварцвальда, недалеко от Баден-Бадена, где также много холмов. Меня удивляло, что все отели и гостиницы в окрестностях были заняты. Как оказалось, туристы занимаются спортивной ходьбой по холмам, этот вид реабилитации в Германии очень популярен, — рассказывает девелопер. — В Новосибирске есть компания, у которой разработаны интересные методики по такому направлению реабилитации. Возможно, мы с ними сработаемся, подтянем в проект других инвесторов.

В то же время собеседник редакции отмечает, что со строительством инфраструктуры на площадке будут определенные сложности.

— Сейчас мы провели геологию, сделали проект по дороге. Проблема в том, что для грамотного строительства дороги нам приходится снимать около метра чернозема. По всей дороге это около 11 тысяч кубометров. Если бы проект был рядом с Новосибирском, у нас бы этот чернозем оторвали с руками, а на Алтае с этим сложнее. Часть у нас закупает для благоустройство село. Кроме того, я веду переговоры с курортом «Манжерок», которому нужен грунт для благоустройства территории, — комментирует Владимир Мартыненков.

Новосибирский девелопер построит деревню на Алтае

По мнению собеседника Infopro54, проект алтайской деревни в целом будет интересен инвесторам. Село Алтайское — раскрученная локация. Это райцентр, в котором проживают 14 тысяч жителей, построены 4 школы, 2 дома культуры, здесь проходят масштабные фестивали.

— Пандемия показала, что в онлайне тоже можно хорошо работать и учиться. Плюс у школьников Алтайского хорошие результаты — мы специально изучали этот вопрос. Думаю, это связано с тем, что здесь остались хорошие учителя. К тому же мы встретили здесь французских фермеров, рядом с селом строит гостевой домик бабушка князей Монако, которая до этого 35 лет прожила во Франции. Очень неожиданно в Алтайском оказалось много симпатичных людей, — резюмирует Владимир Мартыненков.

Ранее редакция сообщала, что, по прогнозам экспертов, в 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%.

Фото, рендер проекта предоставлены Владимиром Мартыненковым

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : Реабилитационный центр инвестиции в недвижимость Деревня на Алтае Группа Мета Владимир Мартыненков


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