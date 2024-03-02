Диана Гурцкая ищет талантливых вокалистов в Новосибирске

4 марта в Новосибирске состоится отборочный этап XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков (5+) из Сибирского федерального округа. Оценивать ребят будет народная артистка России, идейный вдохновитель фестиваля Диана Гурцкая.
Ежегодно в фестивале принимают участие талантливые ребята с нарушениями зрения в возрасте от 5 до 17 лет.
Прошедшие отбор участники смогут выйти на сцену концертного зала «Крокус Сити Холл» (Москва) на гала-концерте с популярными артистами.
— Фестиваль «Белая трость» помогает юным вокалистам раскрыть их творческий потенциал, обрести опыт выступления на сцене и дать толчок их музыкальному развитию, — пояснили организаторы фестиваля. — Идея «Белой трости» — вовлечение детей и подростков с инвалидностью в культурную и общественную жизнь и предоставление им возможности творческой самореализации.
Иллюстрация — скрин из видео предоставленного оргкомитетом Международного благотворительного фестиваля «Белая трость»
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