Диана Гурцкая ищет талантливых вокалистов в Новосибирске

4 марта в Новосибирске состоится отборочный этап XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» для детей и подростков (5+) из Сибирского федерального округа. Оценивать ребят будет народная артистка России, идейный вдохновитель фестиваля Диана Гурцкая.

Ежегодно в фестивале принимают участие талантливые ребята с нарушениями зрения в возрасте от 5 до 17 лет.

Прошедшие отбор участники смогут выйти на сцену концертного зала «Крокус Сити Холл» (Москва) на гала-концерте с популярными артистами.