Летом 2024 года «Речфлот» запустит межрегиональные речные перевозки из Новосибирска

Летом 2024 года «Речфлот» запустит межрегиональные речные перевозки из Новосибирска

  • 01/03/2024, 20:04
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Летом 2024 года «Речфлот» запустит межрегиональные речные перевозки из Новосибирска
Они будут нацелены на внутренний спрос.

В этом году после старта навигации ООО «Речфлот» планирует вывести на линию пять прогулочных пассажирских судов типа «Москва» и каютный теплоход повышенного класса. Теплоходы «Москва» будут ходить по проверенным годами маршрутам, сообщил корреспонденту Infopro54 глава Ассоциация судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.

По его словам, речь идет о двух социальных маршрутах: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори». На первой линии — семь остановочных пунктов, на второй линии — два, один из них — в черте города. Кроме того, на теплоходах компании проходят исторические речные экскурсии, организованные Музеем Новосибирска

— Теплоход повышенного комфорта ходит по прогулочному маршруту со шлюзованием и выходом в водохранилище, а также в реку Бердь, — напоминает Александр Каракоцкий.

Кроме того, собеседник Infopro54 пояснил, что «Речфлот» модернизирует еще один каютный теплоход повышенного комфорта, который получит название «Новосибирск». Его планируется выпустить на маршрут к середине навигации 2024 года.

— Теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор, — пояснил Александр Каракоцкий. — Пока мы думаем сделать отдельные маршруты по этим направлениям, но не исключено, что в итоге они будут закольцованы. Все покажет спрос.

Он подчеркнул, что это первые межрегиональные маршруты «Речфлота» и они будут нацелены на внутренний спрос. Длительность маршрутов и цена еще просчитываются.

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Напомним, ранее межрегиональные маршруты в Новосибирской области развивала компания ООО Судоходная компания «Норд-Вест» (бренд REMIX). В 2016 году «Норд-Вест» запустила маршрут «Невероятная Сибирь»: Бердск – Салехард, а также «Невероятные краски великих сибирских рек»: Омск – Салехард. В 2019 году СК «Норд-Вест» заключила договор о сотрудничестве со швейцарской круизной компанией Thurgau Travel. На этих маршрутах было много иностранных туристов, но направление закрыли из-за пандемии.

По данным Ассоциации судовладельцев Западной Сибири, в 2013 году за сезон по реке Обь единственный перевозчик — ООО «Речфлот» — перевез около 60-70 тысяч пассажиров, за 2021 год — 159 тысяч, за 2022-й — 220 тысяч, а в 2023 году — около 240 тысяч

Ранее редакция сообщала о том, что на сроки навигации в Сибири серьезно влияет изменение климата

Фото пресс-службы ООО «Речфлот»

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Рубрики : Бизнес Туризм Транспорт

Регионы: Томск Сибирь Новосибирск Алтай

Теги : речные перевозки Речной туризм Навигация


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