Второй шанс на ЕГЭ дадут выпускникам школ Новосибирска

В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приемной кампании в вузах.

За то, чтобы у выпускников школ появился «второй шанс», т.е. возможность по собственному выбору пересдать один из предметов ЕГЭ, выступили 73% новосибирцев. Опрошенные SuperJob горожане считают, что волнение может повлиять на результаты экзамена и у школьников должна быть возможность успокоится и пересдать предмет.

В Рособрнадзоре сообщили, что готовы в кратчайшие сроки изменить порядок сдачи единого государственного экзамена.

Напомним, по данным Минобразования Новосибирской области, в этом году 45,9% школьников планируют на ЕГЭ сдавать обществознание (в прошлом году — 48%). Далее следует математика— 42,6% (+1,1% к прошлому году), информатика — 24,1% (+3,3%), биология — 16,54% (+2,4%), физика — 12,6 (+2,9%) и химия — 9,8% (+1,4%).

Ранее редакция сообщала о том, что школьники начали активно искать репетиров по ОГЭ и ЕГЭ в Новосибирске.