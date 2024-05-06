«Диаспора может мстить»: автоинспектора Гусева, застрелившего азербайджанца Векила Абдуллаева, выживают из МВД

Громкая история, которая прогремела на всю страну в мае 2021 года, получила неожиданное продолжение. Автоинспектор Александр Гусев за три года успел пережить многое: убийство молодого парня при задержании, уголовное преследование и обвинение по тяжкой статье, оправдание, угрозы семье от азербайджанских друзей и родственников погибшего. На долю старшего лейтенанта выпало тогда много серьезных испытаний, но он выстоял и доказал всей России, что закон бывает справедлив. Казалось бы, когда по-настоящему виновных в тех трагических событиях арестовали и осудили, инцидент был исчерпан, а Гусев вернулся на службу. Но у этой истории есть и другие последствия. Сотрудник ГИБДД в результате стал лишним в системе МВД. Теперь эта самая система пытается пережевать и выплюнуть инспектора. Ей не важно, что он оправдан. Ей почему-то хочется показать, что новосибирские полицейские не должны выполнять свой долг такой кровавой ценой. В этой картине мира допускаются только мертвые герои в погонах: мы ж не в Америке, где коп может легко застрелить преступника, мы в России, а тут, если ты даже чист перед законом, то иногда совершенно бессилен перед полковниками, генералами и диаспорами.

«Ты шмальнул в него, дура!»

Роковой выстрел из табельного пистолета в голову 19-летнего Векила Абдуллаева произошел 28 мая 2021 года.

Поздно вечером Векил вместе со своими друзьями на Toyota Mark II возвращался из Томска в Новосибирск. Наглухо тонированную иномарку заметил в Мошковском районе экипаж ДПС. Патрульные попытались остановить автомобиль, но парни проигнорировали это требование и только прибавили скорости ― гаишники бросились в погоню. Иномарку удалось все-таки остановить, но разгоряченные парни выскочили на улицу и сразу начали конфликтовать с инспекторами. Больше всего возмущался Векил.

Азербайджанцы никак не хотели добровольно садиться в машину ГИБДД, поэтому правоохранителям пришлось задерживать их силой. Вдвоем сотрудники едва справлялись с буйными нарушителями: те успевали не только оскорблять представителей закона, но и снимать происходящее на мобильный телефон. На следующий день эти кадры облетели весь интернет: на них отчетливо видно и слышно сопротивление нарушителей, а главное ― в кадр попало, как инспектор Гусев уложил на капот патрульной машины парня в черной футболке, как подставил к его голове оружие и прозвучал выстрел.

Снимавший это кричит: «Ты шмальнул в него, дура! Ты его потушил! Вот она, камера». А дальше раненый мужчина сползает на землю и теряет сознание. Заметно, что полицейский рядом с ним находится в шоке.

Пострадавшего Векила увезли в районную больницу.

Арест и угрозы

Жители Мошково хорошо помнят тот роковой вечер. Столько автомобилей вокруг больницы они еще никогда не видели. Казалось, что вся азербайджанская родня и диаспора приехали помогать медикам делать операции и реанимировать раненого Векила. Вели они себя очень громко и вызывающе, обвиняя на каждом углу полицейских за беспредел.

― Нам было по-настоящему страшно в те дни. Мы очень боялись, что если этот парень не выживет, то нас тут всех просто закопают, ― рассказывают работники районной больницы.

Векил не выжил. Не выдержало общественного давления и следствие. Инспектора Гусева задержали и арестовали 29 мая. В день смерти Векила Сотруднику ГИБДД предъявили обвинение сразу по двум статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также превышение должностных полномочий.

Гусева закрыли в СИЗО подальше от разъяренной толпы мигрантов и знакомых погибшего. Абдуллаева хоронили как национального героя, устраивали шествия и митинги по Новосибирску с его портретами.

Но самое страшное, что расстроенные смертью парня азербайджанцы почувствовали свою власть над законом. Все понимали, что он был не прав, оказав сопротивление полицейским при задержании, но ненависть вылилась на улицы мегаполиса. Досталось и семье Гусева, его жене и двум маленьким детям, которые оказались совершенно беззащитны перед взором этой ненависти.

Супруга Александра, опасаясь за свою жизнь и безопасность ребятишек, записала видеообращение к президенту РФ и опубликовала его в интернете.

― В адрес меня, моей семьи, близких, детей поступали угрозы, – сказала в обращении Наталья Гусева.

Она попросила, чтобы ее и семью защитили и призвала не допустить давления на следствие.

Сначала МВД начали отрицать наличие угроз и обвинили адвоката инспектора в хитром подлоге. Потом ситуация внезапно изменилась ― и Гусевых взяли под госзащиту. Дом семьи стали охранять вооруженные сотрудники.

Концепция изменилась

Видео с инцидентом на дороге, где 19-летний Векил получил в голову пулю, облетело все социальные сети. Один из новосибирцев неожиданно узнал на кадрах своего обидчика, который напал на него на парковке и ограбил в 2020 году. Тогда в МВД не смогли установить личность преступника, а теперь он вот ― был как на ладони ― один из задержанных инспекторами. Жертва разбоя написала заявление в полицию.

Выяснилось и много других неприятных вещей. Например, что сам Векил и его товарищи много раз попадали на штрафы за нарушение правил дорожного движения.

К расследованию дела против инспектора Гусева уже подключился Центральный аппарат СК. И вдруг выяснилось, что он вовсе не злодей. Он действовал в рамках своих полномочий, а выстрел произошел из-за того, что Векил пытался выбить у него из рук табельное оружие и завладеть им.

Это уголовное дело было закрыто, и на скамье подсудимых оказались уже азербайджанцы. Их обвинили в разбое, оскорблении, угрозах и применении насилия к полицейским. Диаспора была против такого поворота событий и долго обжаловала приговоры в отношении своих соотечественников, считая их несправедливыми. А главе СК Александру Бастрыкину наказание показалось слишком мягким, и он предложил его ужесточить.

Александр благополучно вернулся на службу.

«Такой инспектор нам не нужен»

Через несколько месяцев после того, как Гусев снова приступил к исполнению своих служебных обязанностей, в органах вдруг озаботились его дальнейшей судьбой: начальнику ГИБДД по Мошковскому району без намеков сказали, что такой инспектор в подразделении не нужен.

― А у меня по службе не было к нему никаких вопросов. Он добросовестно работал, выявлял нарушения, был опытным сотрудником. Такого же мнения придерживался и командир отделения, которому непосредственно подчинялся Гусев. Мы с ним прямо заявили, что увольнять этого сотрудника никаких причин нет. Вот тогда все и началось, ― рассказал Infopro54 бывший начальник ГИБДД района Сергей Комиссар.

В район, где зафиксирована нулевая смертность при ДТП, на высшем уровне была организована профилактическая работа, бесконечно стали приезжать проверяющие. Под ударом оказался не только опальный инспектор, а также его командир и начальник. При этом оснований для проверок, по словам Сергея Комиссара, не было.

― Их целью было найти хоть какой-то повод для увольнения, служебных взысканий ― и они стали сами придумывать нам нарушения. Так, во время очередной такой проверки сотрудник КПО УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции самовольно забрал техническое средство «Дозор-78» из служебного кабинета. Дело в том, что на этот регистратор было записано неправомерное поведение проверяющих и их угрозы. Вообще, Гусев получил строгий выговор за то, что не снял на видеокамеру процесс проверки несения службы нарядов ДПС. Хотя в распоряжении отдела видеокамеры, на которую это положено снимать. Командир отделения не выдержал такого давления и уволился, после него рапорт написал и я. Никакой правды и справедливости мы добиться не смогли. Отправляли даже обращение на имя президента. Но нас никто не слышит. В ГУ МВД России по Новосибирской области, я считаю, рука руку моет, ― добавляет Сергей Комиссар.

Бывший начальник также отметил, что после его увольнения руководить отделом скоро назначат угодного и послушного сотрудника. Выезды проверяющих уже прекратились. Теперь можно делать ставки ― как долго Гусев продержит оборону.

«Увольняться мне нельзя»

Александр Гусев после того трагичного происшествия на дороге закрылся от СМИ. За все это время он не дал ни одного интервью журналистам. Да и сейчас, несмотря на сложное положение, он опасается публично высказываться и комментировать происходящее. Есть вероятность, что система не одобрит его комментарии ― и тогда давление еще больше усилится. Но для журналиста редакции Infopro54 Гусев все-таки сделал исключение.

― С одной стороны я бы мог написать рапорт и уйти на пенсию, оставив службу. Но с другой, я понимаю, что это опасно. Мне передавали слова, что диаспора будет мстить. Сейчас с нас сняли госзащиту, поэтому единственный гарант безопасности меня, жены и детей — это моя работа, ― прокомментировал Александр.

При этом собеседник не назвал конкретных людей, которые намекали о мести за Векила.

― У нас тут в поселке много мигрантов, таджиков, азербайджанцев, узбеков. Они общаются с городскими и, вероятно, принесли эти слова оттуда. Назвать имена и фамилии я не могу, а проверять, насколько мои опасения реальны ― нет никакого желания, ― признался Гусев.

Инспектор понимает, что если все-таки его служба в системе МВД закончится, то ему вместе с близкими придется менять место жительства. Другой вопрос, что связи диаспор окрепли по всей России и при желании найти Гусева можно будет в любом городе.