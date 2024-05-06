Махал ножом и орал «Аллах Акбар»: мигрант в маске напал на храм в Новосибирске

ЧП в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение – Абалацкая» произошло 3 мая в 14:30 по местному времени. В церковь ворвался вооруженный ножом парень. Его лицо скрывала маска. Он напал на охранника, но тот смог нажать на тревожную кнопку.

― Человек забежал в храм, закричал «Аллах Акбар» и попытался зарезать сторожа, ― рассказал изданию «Царьград Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

На место оперативно выехал экипаж полиции и по горячим следам злоумышленника удалось задержать.

― Нападавшим оказался 16-летний Абдуллох. У него есть официальное гражданство РФ. Поступок он совершил на почве религиозной ненависти. Подозреваемого задержали, ― сообщил Infopro54 источник в силовых структурах.

Сторож, который всеми силами пытался остановить хулигана, получил ранения в голову и ключицу. Сейчас он находится в больнице.

Выходкой радикального подростка занимается следствие. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.