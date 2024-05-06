Новосибирская область представит культурные достижения в Республике Беларусь

Дни культуры проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Мероприятие проводится в целях развития и укрепления межкультурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

Программа Дней культуры соединит в себе ключевые направления – человек, искусство, наука, из которых и сложилась культура региона, и поможет узнать чуть больше об основах сибирского характера.

«Дни культуры в Республике Беларусь станут масштабным проектом в развитии и укреплении культурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь и создадут благоприятные условия для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. Взаимодействие двух братских культур – уникальный пример сплоченности во имя созидания», – подчеркнул исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

На различных площадках Республики Беларусь будут показаны концертные программы знаковых творческих коллективов Новосибирской области, в числе которых Государственный академический Сибирский русский народный хор государственного учреждения «Сибирь-Концерт» и Новосибирский государственный академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии. Организованы показы спектаклей ведущих театров: Новосибирского государственного драматического театра «Красный факел», Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», Новосибирского музыкального театра, Новосибирского областного театра кукол. Также запланировано экспонирование выставок из собраний Новосибирского государственного художественного музея и Новосибирского государственного краеведческого музея. Кроме того, свои творческие программы представят студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова» и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.