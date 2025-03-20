Диггер рассказал о страшных находках в подземельях Новосибирска

В подземельях Новосибирска скрыты тайны, о которых мало кто знает. Диггер Евгений Кочкин поделился своими удивительными находками, сделанными во время путешествий по подземным пространствам города.

Одной из самых необычных и жутких историй стало обнаружение человеческих останков.

— В Кольцово есть коллектор, и там я неоднократно видел человеческие кости. Это всегда была очень тревожная картина. Обращаться в правоохранительные органы с такими находками я не стал. Просто снимал на видео и публиковал в соцсетях, — признался Евгений изданию Om1 Новосибирск.

Кроме того, подземельях диггер часто находит брошенных животных. Видео с ними часто становятся вирусными, и многие животные потом находят новых хозяев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские археологи исследуют уникальные артефакты. В списке находок — фигурки, изготовленные художником 6-8 тысяч лет назад.