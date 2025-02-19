Новосибирские археологи исследуют уникальные артефакты

В Институте археологии и этнографии СО РАН хранятся многие уникальные находки, сделанные учеными. Здесь, в кабинете рамановской спектрометрии, изучают молекулярную структуру археологических артефактов. Например, деревья могут рассказать не только о событиях давно минувших лет, но и о климате.

— Прибор позволяет определить молекулярную структуру любого материала. Принцип работы простой: на объект направляется лазер, свет отражается от образца и особым способом рассеивается, это явление называется комбинационным рассеянием или эффектом Рамана. Рассеяние света уникально для каждой молекулы, как отпечатки пальцев. Благодаря этому возможно понять, что за вещество мы изучаем, — рассказал Горсайту младший научный сотрудник лаборатории «Цифра» Института археологии и этнографии СО РАН Роман Давыдов.

Благодаря этим исследованиям удалось найти подтверждение тому, что несколько тысяч лет назад население Южной Сибири участвовало в торговле со Средиземноморьем. Спектрометрия позволяет узнать не только о том, как жили люди в прошлом, но какие материалы использовали, какой краской покрывали изделия, какие у них были экономические и культурные связи.

В специально оборудованном в институте бункере установлен ускорительный масс-спектрометр (На базовом фото. — Ред.), благодаря которому можно выяснить возраст артефакта, оставляя его практически неповреждённым. Размер машины почти с двухэтажное здание, хотя специалисты называют ее «маленькой», так как бывают приборы в разы крупнее.

— В Сибири, в Якутии, находят останки животных. Они настолько прекрасно сохранены, что в древности это порождало легенды, будто это чудовища, которое выходят из-под земли. Благодаря спектрометру получилось точно узнать возраст доисторических животных, которые жили более 30 тысяч лет назад, — рассказала младший научный сотрудник лаборатории Alsotope Института археологии и этнографии СО РАН Любовь Кутнякова.

В Новосибирской области находят и уникальные предметы искусства. Например, удивительные фигурки лося и лебедя, изготовленные древним художником из костей. Этим изделиям около 6-8 тысяч лет, как удалось выяснить с помощью спектрометра, добавила эксперт.

Помимо работы с артефактами сотрудники института изучают изменения климата по деревьям.

— В период роста деревьев начинают расти годичные кольца, сначала формируется ранняя древесина (светлая часть кольца). Когда дерево уже готовится на зимовку, в сентябре-октябре, до первых существенных морозов, начинает формироваться поздняя древесина (темная часть кольца). Наша задача посчитать ширину каждого годичного кольца, раннюю и позднюю древесину вместе, — пояснила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Paleodata Института археологии и этнографии СО РАН Майя Филатова.

Эти исследования позволяют изучить изменения климата, датировать археологические памятники, узнать больше об особенностях прироста деревьев в конкретном регионе. И если раньше ширину годичных колец высчитывали на миллиметровой бумаге, то сейчас все процессы автоматизированы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые получили потомство из замороженного при диапаузе эмбриона.