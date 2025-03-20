Пользователи по всей Сибири жалуются на проблемы с интернетом

Жители Сибири не могут зайти на сайты, даже если они не внесены в список заблокированных. Отказы стабильной работы интернета зафиксированы в Иркутской, Красноярской, Томской и Новосибирской областях.

— Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров, — сообщили в Роскомнадзоре.

По сообщению Mash, причиной этого могут быть сложности с подключением к сервисам американской компании Cloudflare, которые используют многие сайты для защиты своей деятельности.

В Новосибирской области, по данным Downdetected, за сутки было зарегистрировано более 6,6 тысяч жалоб.

— Уважаемые абоненты! На данный момент наблюдается массовая ситуация с доступностью сайтов. Мы уже работаем над восстановлением. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении Электронного города в ВКонтакте.

Стоит отметить, что 19 марта произошел сбой в работе сервисов «ВКонтакте». Новосибирск оказался на третьем месте в стране по количеству жалоб на недоступность соцсети.

Ранее редакция сообщала о том, что с массовым сбоем в работе интернета столкнулись жители Новосибирской области. Причина массового сбоя пока не озвучивается.