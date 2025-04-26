«Диктант Победы» с участниками проекта «Герои НовоСибири» написал губернатор

Губернатор Андрей Травников присоединился к мероприятию вместе с участниками проекта «Герои НовоСибири» и поделился своими впечатлениями о сложности вопросов. Он отметил, что некоторые из них требовали не только знания истории Великой Отечественной войны, но и осведомленности о советском кинематографе. Губернатор подчеркнул соревновательный характер «Диктанта Победы» и выразил уверенность, что найдутся участники, способные ответить на все вопросы. Он также упомянул прошлогоднюю победительницу из Новосибирской области, которая посетит Парад Победы в Москве.

В этом году часть вопросов «Диктанта Победы» была посвящена событиям Специальной военной операции (СВО) и их связи с историей регионов, где она проходит, в годы Великой Отечественной войны.

Герой России, участник СВО Владимир Сайбель подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах предков и отметил, что «Диктант Победы» способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Алексей Боров, участник проекта «Герои НовоСибири», отметил, что знание истории Великой Отечественной войны вдохновляло его в бою и помогает в мирной жизни. Он рассматривает «Диктант Победы» как возможность прикоснуться к истории подвига советских солдат и показать детям важность сохранения памяти.

Проект «Герои НовоСибири», инициированный по поручению Президента России Владимира Путина, предоставляет ветеранам и участникам СВО возможность обучения. Заявки на участие подали более 750 человек из 27 регионов, включая новые территории.

«Диктант Победы» призван привлечь внимание к истории Великой Отечественной войны, сохранить память о ней и воспитать патриотизм у молодежи. Победители получат возможность посетить Парад Победы в Москве, а абитуриенты – дополнительные баллы к ЕГЭ.

Екатерина Болдырева, региональный координатор проекта «Историческая память», сообщила, что в этом году в «Диктанте Победы» примут участие более трех миллионов человек из более чем 80 стран.